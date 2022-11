Grey’s Anatomy saison 19 : La foudre frappe alors que Meredith s’apprête à partir (spoilers et promo)

La foudre frappe Seattle alors que Meredith s’apprête à partir dans le final de mi-saison de Grey’s Anatomy. Spoilers et promo.

Meredith est vraiment sur le départ dans Grey’s Anatomy. Au début de ce final de mi-saison, Meredith a envoyé un e-mail à ses collègues du Grey Sloan Memorial annonçant qu’elle partait. Et alors qu’une tempête électrique a frappé Seattle, sa maison a été frappée par la foudre et a pris feu.

Maggie, Winston et les enfants de Meredith se trouvaient dans la maison mais heureusement, tout le monde est sain et sauf. Ben et ses collègues de Station 19 sont arrivés sur les lieux pour éteindre le feu mais il était très étendu. Il semble que la maison sera inhabitable dans les mois à venir, mais ce n’est plus vraiment un problème pour Meredith puisqu’elle s’en va avec sa famille à Boston.

Comme le savent les téléspectateurs réguliers, Meredith a découvert plus tôt cette saison que les crises d’angoisse de sa fille aînée Zola sont enracinées dans le fait qu’elle est surdouée. À la recherche d’une nouvelle école et d’un nouvel environnement pour mieux stimuler l’esprit de sa fille, Meredith a pris la décision d’aller s’installer à Boston, où Zola pourra intégrer l’école Brookline STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Math) Academy. Dans l’épisode précédent, Jackson lui a proposé un travail pour tenter de guérir la maladie d’Alzheimer à la Fondation Catherine Fox.

La promo du prochain épisode montre Meredith dans les murs de l’hôpital qui l’a vue grandir et ses collègues la célèbrent avec un pot de départ qui lui met le sourire aux lèvres. C’est un nouveau départ pour Meredith qui a traversé énormément d’épreuves au cours de ces 19 saisons et un nouveau chapitre pour Grey’s Anatomy qui continue sans sa star.

Comme indiqué en août dernier, Ellen Pompeo est revenue pour la saison 19 dans une capacité limitée. L’actrice, qui reste productrice exécutive de la série médicale de longue date, a un autre projet mais elle continuera à fournir une narration en voix off pour le reste des épisodes de cette saison et pourrait toujours revenir de temps en temps.

Grey’s Anatomy prend une longue pause sur ABC et ne reviendra pas avant le 23 février 2023.

Grey’s Anatomy saison 19 – Promo 19×07