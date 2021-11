The Crown saison 5 : Le fils de Dominic West jouera le Prince William

Alors que Dominic West jouera le Prince Charles dans la saison 5 de The Crown, son fils Senan West jouera le Prince William.

The Crown est clairement une affaire de famille. Alors que Dominic West jouera le Prince Charles dans la saison 5 de la série royale de Netlix, c’est son fils Senan West qui jouera le Prince William. Il s’agit ainsi du premier rôle à l’écran du jeune acteur de 13 ans. Quant à sa maman, c’est Elizabeth Debicki qui jouera la nouvelle version un peu plus âgée de la Princesse Diana.

Cela signifie également que nous verrons très probablement un jeune prince Harry à l’écran, bien que le nom de son interprète n’ait pas été révélé.

Le casting suggère que la saison 5 racontera les événements qui ont précédé (et peut-être entourant) l’accident de voiture mortel de Diana. Le vrai prince William n’avait que 15 ans lorsque sa mère est décédée en 1997 avec son fiancé Dodi Al Fayed, qui sera interprété par l’acteur de Khalid Abdalla (The Kite Runner) dans The Crown.

La saison 5 de The Crown, qui se déroule dans les années 1990, verra Imelda Staunton assumer le rôle de la reine Elizabeth II qui prendra le relais d’Olivia Colman. Jonathan Pryce incarnera également le père de Charles, le prince Philip ; Lesley Manville incarnera la tante de Charles, la princesse Margaret ; et Jonny Lee Miller incarnera le Premier ministre John Major.

En attendant la saison 5 en 2022, les quatre saisons précédentes sont disponibles sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©DR