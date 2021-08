The Boys saison 3 : La pandémie n’a pas impacté la qualité selon le créateur

Le créateur de The Boys, Eric Kripke, a refusé de laisser les changements de protocoles sanitaires sur le plateau avoir un impact sur la qualité de la série.

Depuis plus d’un an, les tournages des séries et des films sont soumis à des protocoles sanitaires très stricts à cause de la pandémie de covid-19. Certaines séries ont dû ainsi faire quelques modifications et sacrifices pour respecter les nouvelles règles, mais apparemment, ce n’est pas le cas de The Boys.

Le showrunner Eric Kripke a déclaré qu’aucun compromis créatif n’avait été fait malgré les nouvelles mesures de sécurité de la pandémie mises en place lors du tournage de la saison 3 de The Boys. Bien que cela rende les choses plus difficiles, Kripke était déterminé à maintenir le même niveau de qualité que celui des saisons précédentes. Malgré les défis, Kripke ne veut pas que le public sache à quel point c’était difficile.

Dans une interview à The Hollywood Reporter, il confie : « C’est de loin l’année de production la plus difficile de ma vie. Il n’y a pas une seule chose; c’est un million de problèmes. Et probablement au grand désarroi de certains de mes bienfaiteurs, mon attitude depuis le début n’a été aucun compromis créatif. »

Il ajoute : « Le public ne nous évaluera pas sur une courbe. Ils ne diront pas que ce n’est pas grave si ce n’est pas aussi bon que la deuxième saison parce que, mon Dieu, c’était vraiment difficile à faire. Nous devons nous assurer que le public ne voit jamais la différence. Mais dans les coulisses, tout est différent. La quantité de travail que nous pouvons accomplir en une journée, la quantité de personnes que nous pouvons mettre en arrière-plan, la façon dont nous voyageons d’un endroit à l’autre – chaque chose. Tout est plus lent et plus difficile et prend plus de temps. Cela a été vraiment, vraiment difficile. L’équipe, à leur crédit, a été des champions – ils porteront leurs masques 14 heures par jour, tous les jours. »

La saison 3 de The Boys est actuellement en production au Canada. Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty, Antony Starr, Karen Fukuhara et le gang reviennent pour une nouvelle saison qui abordera l’histoire de Vought en Amérique. Cela inclut l’histoire de Payback, la première équipe de super-héros au monde avant la formation des Sept. Soldier Boy (Jensen Ackles) était le chef de ce groupe.

Claudia Doumit reviendra dans un rôle élargi en tant que membre du Congrès Neuman après la révélation choquante de la saison 2. Katia Winter (Sleepy Hollow, Dexter) a été annoncée dans le rôle de Little Nina, un personnage aussi déjanté que le reste de la série. Lauren Holden a également rejoint la saison 3 dans le rôle de Crimson Countess et Sean Patrick Flannery, Nick Wechsler et Miles Gaston Villanueva sont aussi nouveaux.

Source : THR / Crédit ©Amazon Prime Video