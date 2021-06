Harley Quinn : Zack Snyder réagit à la censure d’un cunnilingus de Batman à Catwoman

Val Kilmer et Zack Snyder réagissent à DC qui a mis son véto pour une scène de sexe entre Batman et Catwoman dans la série animée Harley Quinn.

Apparemment, les super-héros ne font pas de cunnilingus, c’est dû moins ce que pensent les patrons de DC. Lors d’une interview à Variety, Justin Halpern, le co-créateur de la série d’animation pour adultes Harley Quinn, a raconté, que DC avait censuré une scène de la série et plus spécialement, une scène de sexe oral.

« Dans la saison 3 d’Harley Quinn, on avait écrit une scène où Batman faisait un cunnilingus à Catwoman » confie Justin Halpern. Cette idée n’a absolument pas plus à la production qui a mis son veto. « DC nous a dit : « Vous ne pouvez pas faire ça. Absolument pas. Les héros ne font pas ça. » On leur a répondu si cela voulait dire que les super-héros étaient tous des amants égoïstes ? »

Cette censure n’a pas vraiment de sens surtout pour cette série, parce qu’elle est faite pour les adultes et est extrêmement violente et grossière. Ne pas y mettre du sexe n’est pas logique, mais la raison du refus de DC est avant tout une question d’argent. Si la série est interdite aux enfants, les produits dérivés, comme les jouets, sont destinés aux enfants.

Halpern explique ainsi : « Ils nous ont dit que le vrai sujet, c’était qu’ils vendaient des jouets de consommation autour de ces héros, et que c’était difficile de vendre un jouet Batman s’il se met à faire des cunnilingus à quelqu’un. »

Zack Snyder réagit

Depuis que cette information est tombée, les fans se déchainent sur Twitter, certains pensent que DC a eu raison et d’autres pensent qu’ils auraient dû laisser la série aller au bout de leur idée. Et parmi les fans de Batman qui ont réagit, on compte notamment Zack Snyder, le réalisateur de Justice League et Batman v Superman. Attention, la suite contient une image explicite.

Snyder n’y est pas allé avec le dos de la cuillère en postant un dessin de Batman et Catwoman, en costume, sur un toit en plein acte sexuel avec le simple mot « canon ». Clairement, il pense que cet acte n’a rien de répréhensible et prouve que Batman est un amant généreux.

Ailleurs, Val Kilmer, qui a joué Batman, a aussi réagit à la controverse avec le message « il le fait ou il ne le fait pas… ?» Accompagné d’un gif du film qui dit : « On pourrait essayer, J’apporterai le vin… »

Does he or doesn’t he…? pic.twitter.com/oGVfqf0tUx — Val Kilmer (@valkilmer) June 16, 2021

Dans ceux qui sont plus proches de cette histoire, Kaley Cuoco qui double Harley Quinn dans la série animée a répondu avec un simple LOL sur Instagram.

Harley Quinn reviendra plus tard cette année pour la saison 3 sur HBO Max aux Etats-Unis et sur Toonami en France.

Crédit ©HBO Max/Warner Bros