Star Wars : Plusieurs séries live-action interconnectées en préparation ?

Disney+ et Lucasfilm prépareraient plusieurs séries Star Wars live-action interconnectées pour l’année prochaine.

Disney pourrait bien remplir sa plateforme streaming de plusieurs séries Star Wars en plus de The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi et Cassian Andor. Il a longtemps été dit que Lucasfilm et Disney avait l’intention de se concentrer un peu plus sur le contenu du petit écran pour les années à venir et cela pourrait bien être dans un futur très proche.

Une rumeur qui circule (on souligne bien le mot rumeur) dit que Lucasfilm est sur le point de créer encore plus de séries Star Wars qui seraient connectées les unes aux autres. Selon le site LRM, Lucasfilm et Disney+ auraient pour plan de sortir une nouvelle série/saison tous les trois mois à compter de la mi-2021.

Selon leur source à Lucasfilm, le plan est de créer un univers où toutes les séries seront liées à une histoire centrale. Une grande inspiration citée est la populaire série Game of Thrones. Si la comparaison est étrange, l’exemple donné est qu’au lieu de faire une série épique comme Game of Thrones, ce serait comme si chaque famille avait sa propre série avec un scénario central qui déborde sur les autres.

Les séries seraient supervisées par nul autre que Dave Filoni qui a réussi à adapter Star Wars sur petit écran en commençant par The Clone Wars, Rebels et The Mandalorian. Les séries concernées seraient The Mandalorian qui resterait un point d’ancrage puis une série centrée sur Ahsoka Tano (qui sera introduite en live action dans The Mandalorian) verrait le jour suivie de Boba Fett, Ezra Bridger/Grand Admiral Thrawn et pour finir, une série sur un nouveau personnage inconnu.

La série sur Obi-Wan Kenobi n’est pas citée comme faisant partie de cet univers partagé puisque ce sera un stand-alone qui existera par elle-même. Il devrait en être de même pour la série sur Cassian Andor mais rien n’est dit dessus.

On réitère qu’il s’agit d’une rumeur et que rien n’a été officiellement confirmé, ni pas Lucasfilm, ni par Disney. Tant que ces entités ne parlent pas, rien n’est certain.

Source : LRM / Crédit ©Disney+