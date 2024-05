Doctor Who : Boom est un épisode déterminant pour le Docteur de Ncuti Gatwa

Steven Moffat explique ce qui fait de « Boom » un épisode déterminant de Doctor Who pour le Docteur de Ncuti Gatwa. Spoilers.



Boom, le quatrième épisode de Doctor Who avec Ncuti Gatwa dans la peau du personnage titre, a marqué le retour provisoire de Steven Moffat à l’écriture de la série. En effet, l’ancien showrunner de la série, est le scénariste de cet épisode qui voit le nouveau Docteur dans une situation explosive.

Quand lui et Ruby arrivent sur une planète déchirée par la guerre, le Docteur marche sur une mine terrestre et doit compter sur son intelligence, Ruby et quelques inconnus pour l’aider à sortir de cette situation précaire alors qu’il tente d’échapper à la bombe sous ses pieds sans faire exploser la moitié de la planète. Alors que les tensions grandissent, le Docteur fera une découverte surprenante sur la guerre dans laquelle il se trouve, qui aura d’énormes implications pour lui-même et pour la planète entière.

Moffat est un incontournable de Doctor Who depuis la reprise de la série en 2005. D’abord scénariste, il a écrit des épisodes emblématiques, notamment « Blink », « The Girl In The Fireplace », « The Empty Child », « Silence In The Library » et bien d’autres. Il a été showrunner de Doctor Who à l’époque de Matt Smith et Peter Capaldi, de 2010 à 2017. Aujourd’hui, comme Russell T Davies, il est revenu pour prêter à nouveau sa voix à Doctor Who, écrivant non seulement le dernier épisode en date, mais aussi le prochain spécial Noël.

Boom voit le retour des marines anglicans qui ont déjà été vus dans des épisodes précédents. Bien qu’ils ne soient pas toujours du côté du Docteur, ils présentent une dichotomie intéressante car ils représentent à la fois des croyances religieuses fidèles et des soldats, deux choses avec lesquelles le Docteur se débat.

Dans une interview avec Screen Rant, Moffat a expliqué ce qui l’a inspiré à ramener les Marines anglicans, non seulement comme repoussoir idéal pour le Docteur, mais aussi comme armée parfaite pour combattre un ennemi dont ils croient seulement être là sans jamais en voir la preuve.

Moffat explique : « J’ai toujours beaucoup aimé l’idée que l’église plutôt douce d’Angleterre que nous avons continue d’envahir les planètes. C’est juste un truc fou de Doctor Who à faire. Je voulais aussi une armée capable de se convaincre qu’il y avait un ennemi dans le brouillard. J’ai pensé : « C’est intéressant », mais aussi avec un docteur impuissant, incapable de bouger ou de faire quoi que ce soit. »

Il ajoute : « Il a une colère légèrement irrationnelle envers les soldats et les croyants, même s’il est plein de foi et qu’il est lui-même un guerrier, tout en se détestant. Je pense que ça l’énerve un peu, et je voulais le remonter. Un soldat avec un collier de clergé, qu’il finit par beaucoup aimer, bien sûr, est la personne idéale avec qui lui faire face lorsqu’il essaie de contrôler son humeur sur une mine terrestre intelligente. »

Cet épisode est également un excellent exercice d’acteur pour Ncuti Gatwa dont le Docteur se retrouve en situation bien compliquée. Une situation dans laquelle il ne peut pas utiliser ses tours habituels et son tournevis sonique pour se sortir de là. « Boom » le dépouille de ces outils et l’oblige à rester immobile et à faire confiance à son entourage. Alors que Gatwa a fait un travail fantastique pour s’imposer lui-même et son Docteur, c’est l’épisode où il devient le Docteur avec intensité, peur, deuil, célébration et humour.

Pour Moffat, Gatwa a réussi a embrassé les Docteurs qui lui ont précédé « Je pense qu’une fois qu’il est sur la mine terrestre, et qu’il essaie de donner des ordres, il a peur et devient assez cinglant ? Vous réalisez : « Non, Capaldi est toujours là. Tom Baker est toujours là. William Hartnell est toujours là. » C’est toujours la même bête ancienne qui regarde avec ses yeux flambant neufs. Je pense qu’il est important de voir cela. »

Il ajoute : « Mais aussi, j’avais une grande confiance en Ncuti en tant qu’acteur, et je pensais : « Nous ne pouvons pas le limiter à courir partout. » Il faut le faire au début. C’est vraiment le cas. C’est très amusant de voyager avec Doctor Who dans sa boîte magique, et puis il faut être confronté à la réalité. Ruby se rend compte qu’il est complètement fou et peu fiable. Il est dangereux – je veux dire, tous les héros sont dangereux. »

C’est une leçon pour Ruby parce que « voyager avec le Docteur peut être fatal. (…) Ce n’est pas que de l’amusement et il est fou. Il est fou. »

Boom est donc un épisode charnière qui solidifie Gatwa en tant que Docteur, lui donne du relief et rappelle qu’entre les bébés de l’espace et les méchants over-the-top, il peut se retrouver dans des situations absolument désastreuses qui pourraient couter la vie a des millions de gens. Les choses sont sérieuses et Ruby qui y a presque laisser sa vie, le comprend ici.

Un nouvel épisode de Doctor Who, est disponible chaque semaine dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du matin.

Source : Screen Rant / Crédit ©BBC/Disney+