The Flash saison 9 : Les enjeux du final révélé (spoilers et promo du dernier épisode)

Retour sur l’avant dernier épisode de The Flash et promo du final qui voit plusieurs ennemis de Barry de retour. Spoilers.

Cette semaine, dans l’avant-dernier épisode de The Flash, Eddie Thawne, revenu d’entre les morts, a retrouvé Barry en 2049. Après cela, l’homme qui s’est sacrifié pour sauver le monde en vain, a été confronté à une décision cruciale.

Dans « A New World, Part Three », le scientifique anciennement connu sous le nom de Malcolm Gilmore, s’est rendu compte qu’il était en réalité le regretté Eddie Thawne, ressuscité par la Negative Speedforce qui souhaite faire de lui son avatar permanent et attaque la chronologie à travers le temps. Mais juste au moment où il débattait avec Korber de ce qu’il fallait faire ensuite, une singularité est apparue dans le ciel de 2049 et a aspiré la capitaine du CCPD.

Eddie s’est alors rendu à STAR Labs, pour consulter Flash. En arrivant au Flash Museum, il s’est rendu compte que Reverse-Flash avait réussi à survivre, même après qu’Eddie ait sacrifié sa vie pour mettre fin à son descendant.

Eddie a ensuite failli être trompé par une version blonde de Nora qui est sensée être la fille qu’il aurait pu avoir avec Iris, mais la vraie Nora est arrivé pour le tirer de là. Nora, ainsi que les futurs Allegra, Chester et Cécile (le travail de maquillage laisse à désirer parce qu’aucun d’entre n’a l’air d’avoir 26 ans de plus), se sont demandé quoi faire d’Eddie, puisque leur Barry est occupé dans l’espace.

Après avoir envoyé un message au Barry de 2049 via la salle temporelle, Nora fut la suivante à être possédée par le cristal de cobalt bleu. Elle a ramené Eddie à Mercury Labs et a commencé à le pousser à remplir son but. Elle pointe le fait qu’Eddie a gâché sa vie pour rien. Le cristal de cobalt apparait dans sa paume et Nora offre à Eddie la chance de récupérer tout ce qu’il avait perdu, mais sur le moment, il refuse.

Après le départ d’Eddie, le Barry qui s’est évaporé dans le présent est réapparu en 2049 face à sa fille. Ne sachant pas qu’il ne s’agissait pas vraiment de Nora, Barry lui fait un câlin mais elle le zappe avec le cristal de cobalt. Eddie avant à temps pour éviter le pire à Barry l’emmène chez lui – enfin dans la maison des West où vivait Malcom Gilmore.

Barry comprend que la Negative Speed Force avait créé cette « fausse réalité », dans le cadre de sa tentative d’attirer Eddie. Mais clairement, la Negative Speed Force commence à prendre le dessus sur Eddie qui accuse Barry d’avoir volé sa future épouse et sa vie.

Barry a dû partir au centre-ville pour faire face à une Nora toujours possédée, alors Eddie a décidé de rendre visite à la Iris de 2049. Iris n’a pas tardé à comprendre qu’il s’agissait bien de son Eddie, et ils se sont étreints. Eddie a expliqué qu’il avait une décision à prendre et qu’il ne pouvait pas le faire sans d’abord voir Iris – même si c’était pour la dernière fois. « Je veux juste faire ce qu’il faut », a-t-il soutenu, mais la voix dans sa tête le déroute. Mais quand Eddie a regardé une photo de la famille West-Allen et l’a vue se transformer en une image de lui, Iris et Blonde Nora, il a décidé de rester.

Iris explique à Eddie que ça avait toujours été Barry et qu’elle aime la vie qu’ils ont construite ensemble. Cela d’éclanche sa colère et le pousse à accepter l’offre de la NSF. De retour dans son labo, il accepte le pouvoir du cristal de cobalt – à l’intérieur duquel on voit Zoom, Reverse-Flash, Savitar et Godspeed. Ils l’attendent pour « mettre fin à l’héritage de Barry Allen pour toujours. » C’est donc l’enjeu ultime : Anéantir l’héritage de Barry.

De retour au centre-ville, la Nora possédée a pris le dessus sur Barry, jusqu’à ce qu’une Cecile en costume (alias Virtue) de 2049 intervienne et fasse sortir la Negative Speed Force hors de Nora. Après leur retour à STAR Labs, Chester a expliqué que le ciel rouge rempli d’énergie qui se formait au-dessus n’était pas un éclair, mais la chronologie qui se fracture à un rythme effréné.

Le Barry de 2023 a ensuite passé un moment avec la Iris de 2049. Il lui demande si elle est est heureuse et elle lui assure qu’ils sont heureux ensemble « Chaque jour, je t’aime plus que je ne le pensais possible » dit-elle. Hélas, l’énergie noire a ensuite arraché Barry, encore une fois….

La semaine prochaine, c’est la fin pour The Flash. La série de l’Arrowverse va tirer sa révérence dans ce qu’on espère, sera un final plein d’action et d’émotion. L’épisode verra Team Flash s’unir et retrouver de vieux amis alors qu’ils se préparent à relever les plus grands défis auxquels ils ont jamais été confrontés. Comme on peut le voir dans la promo, ces défis verront le retour de visages d’ennemis très familiers de Barry.

Le final de The Flash sera diffusé le 24 mai sur la CW.

The Flash saison 9 – Promo finale – 9×13