Echo : Premier aperçu de Maya Lopez dans sa série solo

Découvrez une première image d’Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez dans sa série solo Echo.

Elle a fait ses débuts dans Hawkeye et reviendra bientôt sa propre série Disney+. Un premier aperçu d’Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez dans la série Echo a été dévoilé par la plateforme alors que la production vient d’être lancée à Atlanta.

Prévu pour un lancement sur Disney + en 2023, Echo montrera Maya dans sa ville natale (dont nous avons vu de brefs flashbacks dans Hawkeye) alors que son comportement impitoyable à New York va la rattraper. Pour aller de l’avant, elle doit faire face à son passé et renouer avec ses racines amérindiennes.

La nouvelle série par Marvel Studios, Echo, se dévoile dans une première image. À retrouver en 2023 sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/GcawZ2mj1K — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) May 17, 2022

En plus de Cox, Echo mettra également en vedette Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Cody Lightning et Graham Greene, ainsi que les acteurs de Reservation Dogs Devery Jacobs et Zahn McClarnon.

Rendez-vous en 2023 pour Echo sur Disney+.

Crédit ©Disney+