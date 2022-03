The Flight Attendant saison 2 : Cassie reprend sa vie en main dans le trailer

Cassie tente de faire des choix judicieux dans le trailer de la saison 2 de The Flight Attendant.

Après une première saison folle pleine de rebondissements, la série The Flight Attendant, portée par Kaley Cuoco, revient bientôt pour sa saison 2. Après un périple bien compliqué pour Cassie, la jeune hôtesse de l’air semble avoir repris sa vie en main. Elle se rend à des réunions d’alcooliques anonymes et on peut avoir un aperçu de sa nouvelle vie.

Vivant désormais à Los Angeles, Cassie a un nouveau petit ami et un nouveau travail en parallèle sous couverture pour la CIA tout en continuant d’être personnel naviguant. Mais, avec cette nouvelle vision de la vie et les pressions entourant son bonheur retrouvé, vient un tournant sombre. La double personnalité de Cassie fera son apparition alors que la jeune femme essaie de donner un sens à ce qui est en train de lui arriver. Elle fait tout son possible pour ne pas boire.

Synopsis : Cassie Bowden (Kaley Cuoco) vit sa meilleure vie sobre à Los Angeles tout en travaillant sous couverture en tant qu’atout de la CIA pendant son temps libre. Mais lorsqu’une mission à l’étranger l’amène à assister par inadvertance à un meurtre, elle se retrouve empêtrée dans une autre intrigue internationale. La saison a été tournée à Los Angeles, Berlin et Reykjavik.

Avec Cuoco, les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir les retours de Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz, Rosie Perez, T.R. Knight, Yasha Jackson et Audrey Grace. Parmi les nouveaux venus, on compte Mo McRae, Callie Hernandez, JJ Soria, Alanna Ubach, Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera et Shohreh Aghdashloo.

Notez aussi que Sharon Stone sera également présente dans la saison 2 de The Flight Attendant en tant que mère de Cassie.

The Flight Attendant revient le 21 avril sur HBO Max. En France, la série est diffusée sur Warner TV.

The Flight Attendant saison 2 – Teaser