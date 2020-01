Green Arrow and The Canaries : Katherine McNamara tease la vie de Mia post-Crise

Katherine McNamara révèle comment la vie de Mia après Crisis on Infinite Earths fait d’elle une meilleure Green Arrow dans la série. Spoilers

Le prochain épisode de la série Arrow – l’avant dernier de la série – sera un premier échantillon de la vie de Mia Queen après Crisis on Infinite Earths. Intitulé Green Arrow and The Canaries, ce sera également le backdoor pilot d’une série spin-off potentielle avec Katherine McNamara, Katie Cassidy et Juliana Harkavy qui reprennent leurs rôles de Mia, Laurel et Dinah.

Dans le crossover qui s’est terminé cette semaine, Oliver s’est sacrifié pour rebooter l’univers et dans le même temps, il a créé une nouvelle réalité pour ses proches. Beaucoup de choses ont changé, dont la vie de Mia. Dans cette nouvelle réalité, Mia a grandi sans son père mais elle a eu une vie confortable, sans savoir ce qui s’est passé dans l’autre réalité qui était moins amusante pour elle.

Quand Laurel et Dinah vont revenir dans sa vie, Mia va recouvrer la mémoire et réaliser tout ce qui est arrivé avant. Laurel et Dinah sont là pour lui dire qu’elle doit embrasser son destin de Green Arrow et les aider à retrouver une victime de d’enlèvement.

La Mia que nous retrouverons dans cet épisode sera donc différente que celle que nous avons connu précédemment. Dans une interview à EW, Kat McNamara s’est confiée sur les changements apporté au personnage et comment la vie post-crise est meilleure pour elle.

Nouvelle réalité, nouvelle Mia

McNamara dévoile que Mia sera une personne transformée : « c’est un très grand changement dans certains sens, et dans d’autres pas du tout. En substance, cette Mia n’a connu aucune sorte de tristesse ou de difficultés ou quelque chose de malheureux dans sa vie autre que le fait que son père est décédé avant sa naissance, ou avant qu’elle n’ait eu une véritable expérience avec lui. En plus de cela, elle a une vie parfaite – Star City a été en sécurité – et elle a eu toutes les opportunités à portée de main grâce au sacrifice de son père. »

Evidemment, elle a toujours ce problème d’abandon qui reste central à son personnage : « Donc, elle a toujours des problèmes d’abandon très similaires, elle n’a pas eu son père et elle sait que c’était son choix, mais elle sait aussi que c’était pour le bien de tous. Elle a vécu toute sa vie avec la responsabilité d’être la fille de Green Arrow. Cela est tellement apprécié à Star City que ça lui a donné toutes les chances. »

Mais dans le fond, elle reste la même : « Mais elle a toujours été élevée par Felicity. Elle est toujours la même jeune femme intelligente et rusée qui a une sensibilité à son sujet, mais qui est un peu perdue. Elle n’a pas encore trouvé sa passion. Elle ne sait pas ce qu’elle veut faire de sa vie, et il n’y a rien dans sa vie qui lui donne encore cette étincelle. Voilà où nous en sommes restés avec son diplôme universitaire en poche et franchir de véritables jalons dans sa vie et en quelque sorte: « J’ai tout à portée de main, mais je ne suis pas satisfaite. » »

Entre deux réalités

Quand elle va découvrir la vérité, tout va changer et cela va faire remonter certaines choses à la surface pour elle : « Cela change tout parce qu’en ce sens, elle a deux ensembles de souvenirs et deux réalités qui vivent presque en elle. L’original que nous avons vu au cours des dernières saisons, puis elle a cette autre vie qu’elle a connue et aimée, mais elle a un attachement entièrement émotionnel pour les deux. »

« Donc, elle est constamment tirée dans plusieurs directions et [par] plusieurs parties d’elle-même et essaie de comprendre quoi faire avec cette connaissance et avec ce souvenir de ce que signifie être un héros et la responsabilité qui va avec. De plus, la dernière fois qu’elle a porté son costume de Green Arrow – la première fois qu’elle a porté son costume Green Arrow – elle a perdu son père. Il y a donc beaucoup de traumatismes qui reviennent et Mia n’est pas nécessairement équipée pour faire face à des traumatismes de toute nature, sans parler des traumatismes de cette gravité. »

Sa relation protectrice avec William

Avant la Crise, Oliver a demandé à Diggle de s’assurer que ses enfants ne soient pas séparés comme ce fut le cas dans la première timeline. On apprend ainsi à ce que William et Mia ont désormais une véritable relation de frère et sœur. Si on en croit les dires de l’actrice, ils seront proches.

Quand on lui demande quel est son moment favori de l’épisode, elle confie : « Il y a plein de moments mais ils sont spoilers. (…) Mais je dirais qu’un élément vraiment spécial est la relation Mia-William. (…) Dans cette nouvelle réalité, ils ont passé toute leur vie ensemble et ils ont vraiment eu la chance de devenir frère et sœur de la meilleure façon. »

Elle ajoute : « Ils ont une relation très étroite. Mais même lorsque Mia retrouve ses souvenirs, elle se souvient de tout ce que Mia a traversé dans l’autre réalité et elle devient presque plus protectrice envers son frère et elle comprend mieux leur situation. J’adore travailler avec Ben Lewis et j’adore cette relation, et je pense qu’elle l’approfondit encore plus avec cette nouvelle sensibilité. »

Pour finir, les enfants de Diggle continueront de jouer un rôle dans la série et seront présents dans la vie de Mia et William. Kat McNamara ne peut pas en dire plus mais elle assure que leur place sera importante dans l’histoire. On sait que Crisis a fait revenir Sara sans effacer l’existence de JJ. Ce qu’on ignore, c’est si dans cette nouvelle réalité, Connor fait partie de l’équation. On ne sait pas non plus si l’un d’entre eux est devenu membre du gang Deathstroke.

Arrow, c’est le mardi sur la CW et sur Netflix avec deux semaines de décalage. Il ne reste plus que deux épisodes avant la fin de la série.

Arrow saison 8 – Promo 8×09