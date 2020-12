Walker saison 1 : Premières images de la série avec Jared Padalecki

Découvrez les premières photos de la série Walker avec Jared Padalecki.

Après un trailer, la CW dévoile des images pour la série Walker avec Jared Padalecki, qui réimagine la série de Chuck Norris, Walker Texas Ranger. Après avoir chassé les démons dans Supernatural, Padalecki joue un homme qui part à la chasse de réponses sur la mort de son épouse.

Dans la série, l’agent Cordell Walker rentre chez lui à Austin, au Texas, après des années sous couverture, pour revenir auprès de sa famille. Mais le veuf examine également les circonstances de la mort de sa femme. Sur les photos, on peut notamment le voir avec ses enfants Stella et Arlo joués par Violet Brinson et Kale Culley.

La série met également en vedette Matt Barr (Harper’s Island) en tant que meilleur ami de Cordell, Odette Annable (Supergirl) en tant que vieille amie de Cordell, Keegan Allen (Pretty Little Liars) en tant que frère de Walker, Lindsey Morgan (The 100) en tant que partenaire de Cordell, et la vraie femme de Jared Padalecki, Genevieve Padalecki, en tant que défunte épouse de Walker, qui apparaîtra dans des flashbacks

Walker démarre le 21 janvier 2021 sur la CW.

Source : EW / Crédit ©CW