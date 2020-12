Walker saison 1 : Jared Padalecki en veuf perturbé (trailer)

Premier trailer pour la nouvelle série Walker avec Jared Padalecki en veuf perturbé par la mort de son épouse.

Après Supernatural, Jared Padalecki se lance dans une nouvelle série sur la CW. Il revient dans Walker, le remake de Walker Texas Ranger, où il incarne le rôle de Cordell Walker, un flic à la recherche de réponses concernant la mort de son épouse.

Dans la série, Walker rentre chez lui à Austin, au Texas, après des années sous couverture, pour revenir auprès de sa famille. Mais le veuf examine également les circonstances de la mort de sa femme (Geneviève Padalecki).

Dans le premier trailer qui a été dévoilé par la CW, Cordell affirme que « certaines choses ne vont pas » quand il s’agit de la mort de sa femme, et il est clair que ces questions le hantent toujours. Il semble aussi s’en vouloir de ne pas l’avoir protégée.

Au générique de Walker on trouve également Keegan Allen (Pretty Little Liars), Odette Annable (Supergirl) et Lindsey Morgan (The 100).

Walker démarre le 21 janvier sur la CW

Walker – trailer

Crédit ©CW