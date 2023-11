Grey’s Anatomy et Station 19 : Dates de retour et changement de dynamique

ABC dévoile une date de lancement pour les nouvelles saisons de Grey’s Anatomy et Station 19 couplées avec 9-1-1.

Alors que les grèves des scénaristes et des acteurs sont enfin terminées, ABC dévoile enfin les dates de retour de ses séries. Evidemment, rien ne reviendra en 2023, il faudra attendre 2024 pour retrouver les programmes inédits de la chaine.

En ce qui concerne Grey’s Anatomy et Station 19, les séries de Shondaland ne reviendront pas avant le mois de mars. Les nouvelles saisons démarreront le jeudi 14 mars, Grey’s Anatomy à 21h et Station 19 à 22h. Les deux séries seront précédées de 9-1-1 à 20h qui fait son arrivée sur la chaine après avoir été abandonnée par la Fox.

Lorsque Krista Vernoff, alors showrunner de Grey’s Anatomy, a ajouté Station 19 à son champ de compétence en 2019, elle a apporté un changement majeur, renforçant les liens des deux séries et construisant un univers intégré mis en valeur par des crossovers fréquents, dans la veine de #OneChicago de Dick Wolf sur NBC.

A l’époque, les séries ont inversé leurs horaires pour permettre des crossovers plus naturels entre les deux. Cela était plus fluide avec le drame médical Grey’s Anatomy diffusé le jeudi à 20 heures, et la série de secouristes Station 19, qui occupait la plage de 21 heures. Les pompiers et les ambulanciers de Station 19 répondaient à un accident, puis emmenaient les patients au Grey Sloan Memorial où les médecins de Grey’s Anatomy les soignaient.

Le changement d’horaire pour la nouvelle saison ne permettra plus de faire ce genre de crossovers. Krista Vernoff n’est plus aux commandes des séries qui ont désormais chacune des showrunners différents. À l’avenir, Station 19 devrait être moins dépendante de Grey’s Anatomy et être autonome, concentrée sur sa propre évolution.

Et si Grey’s Anatomy et Station 19 vont retrouver un peu plus d’autonomie, il devrait tout de même y avoir au moins un crossover planifié pour la saison à venir qui n’aura apparemment que 10 épisodes par séries.

Découvrez le reste de la grille de ABC pour 2024 ci-dessous.

Grille ABC mi-saison 2024

Mercredi 7 Février

20h — The Conners

20h30 — Not Dead Yet

21h — Abbott Elementary (Première d’une heure)

22h — Judge Steve Harvey

Mardi 20 Février

20h — Will Trent

21h — The Rookie

22h — The Good Doctor

Jeudi 14 Mars

20h — 9-1-1

21h — Grey’s Anatomy

22h — Station 19