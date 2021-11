Riverdale saison 6 : Mort choquante dans la partie 1 de Rivervale (spoilers)

Première mort choquante dans la première partie partie de Rivervale, l’événement spécial de Riverdale en 5 parties. Spoilers.

Riverdale a lancé sa saison 6 avec un virage vers l’horreur. Le premier épisode de cette événement en 5 parties a présenté la ville de « Rivervale« , où les choses étaient encore plus étranges que d’habitude.

Le nouvel appartement de Jughead et Tabitha était infesté d’insectes, et Cheryl et ses sbires ont collé un tas de poupées effrayantes sur des bâtons pour empêcher le reste de la ville de se lancer dans le commerce du sirop d’érable. Elle a organisé son propre festival de récolte d’érables, où Archie a remporté un tas de compétitions et cette nuit-là, il a été convoqué à Thorn Hill, où Cheryl a déclaré : « Un sacrifice doit être fait. »

Archie a été attaché et muni d’une couronne de bois de cerf… et Cheryl l’a poignardé à mort et lui a arraché le cœur pour montrer aux autres habitants de la ville, qui semblaient tous heureux de voir Archie mourir. Apparemment ils ont tous rejoint sa secte. Oh, et bien évidemment, Betty est enceinte du bébé d’Archie ?!? C’est complètement dingue et ça n’a aucun sens, mais on a arrêté d’essayer de comprendre ce qui se passe dans cette série depuis longtemps.

La série a donc en apparence tué Archie, mais il est claire que ce qui se passe n’est pas normal, Rivervale n’est pas une vraie ville. Cependant, dans une interview à TVLine, le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa a confié : « Je ne vais pas parler d’univers alternatifs ou de rêves ou de quelque chose comme ça, mais je dirai que tout cela se passe, et nous ferons comme si tout cela se passait, même au-delà des cinq premiers épisodes. »

Quand n lui demande s Archie est vraiment mort pour le reste de « Rivervale », ou s’il s’agit d’une histoire juste pour un épisode, il répond : « Non, ils sont sérialisés, donc Archie est mort dans l’épisode 2. Et je dirai ceci : ce n’est que le début du décompte des corps pour Rivervale. »

Oh, il y a aussi Jughead qui parle directement à la caméra comme s’il était dans une émission de faits divers ou dans u épisode de la Quatrième Dimension. Est-ce que toute cette histoire est simplement le fruit de son imagination ? Est-ce son nouveau roman ? Tout cela a-t-il un rapport avec le sort lancé par Cheryl à la fin de la saison 5 ? L’avenir le dira, mais cette histoire n’est vraiment pas claire.

Riverdale saison 6 – Promo 6×02 – Ghost Stories