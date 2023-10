Loki saison 2 : Référence d’un super-héros obscur des comics Marvel

Marvel introduit un super-héros obscur des comics le rendant d’une certaine manière officiel dans le MCU avec un easter egg dans la saison 2 de Loki.

La saison 2 de Loki a intégré l’un des personnages de Marvel Comics les plus étranges et les plus obscurs au canon officiel du MCU. Grâce au TVA et aux merveilles du voyage dans le temps, Loki (Tom Hiddleston) et l’agent Mobius (Owen Wilson) sont à la recherche de Sylvie (Sophia Di Martino) sur l’Eternel Flux Temporel, la variante de Loki qui a tué Celui qui Demeure dans la saison 1. Cependant, un easter egg rapide a rendu canon l’un des super-héros Marvel les plus ridicules de tous les temps.

Comme on le voit dans l’épisode 2, Loki et l’agent Mobius visitent Londres en 1977, assistant à la première d’un film intitulé Zaniac! avec l’acteur « Brad Wolfe ». Cependant, Brad est en fait le Chasseur X-5 de TVA (Rafael Casal) qui est parti du TVA pour devenir une star de cinéma sur l’Eternel Flux Temporel.

Après avoir localisé Sylvie avant que X-5 prenne la fuite, l’épisode suit son interrogatoire par Loki et Mobius avant que Loki ne retrouve Sylvie à la fin de l’épisode. Cependant, la référence à un super-héros Marvel absolument bizarre est également présentée dans l’épisode.

Au milieu de la première de Zaniac!, Loki et Mobius passent devant une collection d’affiches de films faisant la promotion de divers films à venir. Cela inclut une référence amusante à Kingo du film Eternels. Devenu une star de cinéma après la dissolution des Eternels au 16ème siècle, Kingo a joué dans d’innombrables films au fil des siècles en créant un héritage familial d’acteurs pour masquer sa longévité.

Immédiatement après l’affiche de Kingo, une autre affiche est présentée pour le film Phone Ranger. Dans les comics originaux, Phone Ranger est un héros très obscur aux origines encore plus étranges. Bien que l’affiche elle-même soit difficile à distinguer, il semble que Phone Ranger porte son costume rouge et jaune, y compris un clavier numérique sur sa poitrine et un récepteur/masque téléphonique géant sur sa tête. Le slogan du film se lit comme suit : « Criminels, il a votre numéro ». Il semble ainsi que Phone Ranger existe en tant que super-héros de film de fiction au sein du canon du MCU, à moins bien sûr que le film soit basé sur une histoire vraie.

Sans surprise, Phone Ranger n’est en aucun cas un super-héros majeur dans l’univers Marvel, n’ayant eu que 3 apparitions au total dans les comics depuis 1985, même si une lors des événements de la guerre civile où il a été arrêté pour activité de super-héros. De son vrai nom A.G Bell (référence à l’inventeur du téléphone), Phone Ranger était autrefois un réparateur de téléphone ordinaire qui a découvert une minuscule civilisation extraterrestre vivant dans un téléphone. En procédant à l’ingénierie inverse de sa technologie, Bell est devenu le Phone Ranger doté de la capacité d’interagir avec n’importe quel appareil de communication.

Est-ce que cet easter egg ouvre les portes pour une apparition éventuelle du personnage ou est-ce seulement un simple clin d’œil sans arrière pensée des producteurs ?

Loki, c’est le vendredi sur Disney+.

Source : SR / Crédit ©Marvel