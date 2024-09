Monstre saison 3 : Charlie Hunnam jouera le tueur en série Ed Gein

Ryan Murphy annonce que Charlie Hunnam jouera le tueur en série Ed Gein dans la saison 3 de Monstre.

Durant la première de Monstres : L’histoire de Kyle et Erik Menendez, Ryan Murphy a surpris le public avec une annonce concernant la saison 3 de l’anthologie de Netflix.

En présentant sur scène le casting de la saison 2, dont Javier Bardem et Chloë Sevigny, il a annoncé qu’il y aurait une troisième saison avec Charlie Hunnam de Sons Of Anarchy, dans le rôle d’Ed Gein.

Murphy n’a pas fourni de détails supplémentaires sur le projet. Selon Deadline, son annonce était inattendue et il n’est pas clair si tous les accords pour le nouvel opus ont encore été conclus à ce jour.

Connu pour son rôle de Jackson « Jax » Teller dans FX Sons Of Anarchy, Hunnam a également joué dans Shantaram sur Apple TV+ et sera ensuite dans Criminal de Prime Video. Son long métrage le plus récent est Rebel Moon de Netflix.

Similaire à la saison 1 sur Dahmer, la saison 3 se concentrera sur un autre tueur tordu. Edward Gein, connu sous le nom du Boucher de Plainfield ou Plainfield Ghoul, a avoué le meurtre de deux femmes dans les années 1950 et aurait également fabriqué des trophées avec les corps et la peau des cadavres qu’il avait exhumés des cimetières.

L’histoire de Gein a inspiré le personnage de Leatherface dans le classique d’horreur du réalisateur Tobe Hooper de 1974, Massacre à la Tronçonneuse.

En attendant d’en savoir plus sur cette saison 3, la saison centrée sur les frères Menendez, démarre ce jeudi sur Netflix.

Notez aussi que c’est une rentrée très chargée pour les séries de Ryan Murphy. Dès demain, le public friand de ses productions pourront découvrir American Sports Story : Aaron Hernandez sur FX, puis la nouveauté Grotesquerie avec Niecy Nash-Betts démarrera le 25 septembre également sur FX. Et le lendemain, ABC lancera la nouvelle série Doctor Odyssey avec Joshua Jackson en médecin à bord d’un paquebot de croisière. Elle sera en binôme avec 9-1-1 qui revient pour sa saison 8.

Pour finir, 9-1-1 Lone Star démarrera sa cinquième et dernière saison le 23 septembre sur Fox.

