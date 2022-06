Westworld saison 4 : Enfin une vraie bande-annonce avec quelques surprises

HBO dévoile enfin une véritable bande-annonce pour la saison 4 de Westworld qui révèle quelques surprises.

Après un teaser dévoilé il y a peu, alors que la série revient dans dix jours, HBO a enfin mis en ligne une vraie bande-annonce pour la saison 4 de Westworld. Une bande-annonce qui contient apparemment quelques surprises.

Une de ces surprises est la présence de William, alias l’Homme en Noir (Ed Harris). La dernière fois que nous l’avons vu, il se faisait assassiner par son sosie androïde dans une scène post-générique. Et tandis que son double robot semble toujours être en activité, il semble que l’humain William soit toujours là – même après que sa gorge a été tranchée.

Charlotte Hale – enfin, Dolores 2.0 (Tessa Thompson) – est vue debout devant William, qui est connecté aux machines de fabrication de robots de Delos. « Les vôtres ont pris plaisir à nous traquer », lui dit-elle. « Vous nous avez asservis. Et maintenant, c’est mon tour. Il est temps d’évoluer et de devenir l’espèce que nous sommes censés êtres. » Il est difficile de penser qu’elle dirait cela à un autre robot, cela soutient ainsi la théorie que William est toujours en vie. Mais c’est Westworld, et rien n’est jamais ce qu’il semble dans cette série bien compliquée.

La bande-annonce dévoile aussi Christina, le nouveau personnage joué par Evan Rachel Wood. Bernard (Jeffrey Wright) est également de retour avec son ami Stubbs (Luke Hemsworth), et Maeve (Thandiwe Newton) et Caleb (Aaron Paul) se sont à nouveau associés en allant dans ce qui pourrait être le parc inspiré des années 1920 de Delos. Et un autre face-à-face Maeve-Dolores semble imminent.

Il y a aussi tout un tas de mouches qui semblent bien dangereuses.

Westworld, c’est dès le 27 juin sur OCS.

Westworld Saison 4 – Bande-annonce