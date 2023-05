Loki saison 2 et Echo : Dates de lancement pour les séries Marvel de Disney+

La saison 2 de Loki et la série spin-off de Hawkeye Echo ont enfin des dates de lancement sur Disney+ qui change de stratégie.

Les séries Marvel seront de retour à l’automne sur Disney+. La plateforme et Marvel Studios ont annoncé durant les Upfronts de Disney que la saison 2 de Loki sera lancée le 6 octobre tandis que Echo, la série spin-off de Hawkeye, arrivera le 29 novembre.

Pour Echo, la stratégie de Marvel change, puisque pour la première fois tous les épisodes de la série portée par Alaqua Cox seront disponibles en même temps. Jusqu’à présent, toutes les autres séries Marvel Disney+ proposaient un nouvel épisode par semaine.

Cox reprend le rôle qu’elle jouait dans Hawkeye en tant que héroïne autochtone sourde Maya Lopez. La série la suivra alors qu’elle quitte New York et retourne dans sa ville natale. Charlie Cox et Vincent D’Onofrio reprendront aussi leurs rôles de Daredevil et Kingpin. Cela étant dit, il a été rapporté que Charlie Cox, qui reviendra aussi dans sa propre série Daredevil Born Again, ne sera présent que dans un seul épisode d’Echo.

Pendant ce temps, Loki marque une autre première Marvel, en tant que première série à obtenir une deuxième saison. La nouvelle saison reprendra là où la première s’est arrêtée, alors que le dieu chaotique de Tom Hiddleston voyage à travers l’espace et le temps.

Durant la présentation sur scène, Kevin Feige a teasé le casting de la série – y compris Owen Wilson, Ke Huy Quan et Sophia Di Martino – mais il n’a fait aucune mention de l’acteur de Kang Jonathan Majors, qui a filmé des scènes pour la saison 2 de Loki. Ce dernier a récemment été impliqué dans une controverse depuis son arrestation en mars.

En attendant de la découvrir en solo, le personnage d’Echo est à voir dans Hawkeye et la saison 1 de Loki est toujours disponible sur Disney+.

Source : EW et CBR / Crédit ©Marvel/Disney+