ABC rentrée 2023 : Aucune séries scriptées diffusées avant la mi-saison

ABC a pris la décision de ne pas prévoir de séries scriptées avant la mi-saison à cause de la grève des scénaristes.

ABC opte pour la sécurité. Alors que les scénaristes n’ont pas encore trouvé d’accord et sont toujours en grève, la chaine américaine à pris la décision de ne pas programmer de série scriptées pour la rentrée de septembre/octobre et mise sur des programmes non-scriptés notamment des jeux et de la télé-réalité pour combler sa grille à l’automne.

Le Network a dévoilé son calendrier avant sa présentation Upfront et on découvre qu’aucune série ne fait partie de la grille. Ils ont choisi de les garder pour la mi-saison, laissant le temps de mettre en place les nouvelles saisons dans l’espoir que les choses reviendront à la normale d‘ici là.

Cela signifie que Abbott Elementary, The Conners, The Good Doctor, Grey’s Anatomy, la nouveauté High Potential (remake de la série française HPI de TF1), Not Dead Yet, The Rookie, Station 19, Will Trent ainsi que 9-1-1 (transfère de Fox), ne seront pas à l’antenne avant 2024. Cela implique aussi des saisons probablement plus courtes.

Notez aussi que le destin de certaines séries reste encore en question. La chaine n’a pas encore dévoilé de décision pour les retours ou non de The Rookie Feds, spin-off de The Rookie et la sitcom Home Economics. En ce qui concerne The Wonder Years (Les Années Coups de Coeur) aucune décision n’a été prise quant à une saison 3, puisque la saison 2 ne sera diffusée que cet été.

Les séries qui ne reviendront pas officiellement sont : Big Sky, Alaska Daily, The Company You Keep, The Goldbergs et A Million Little Things.



Source : Deadline / Crédit ©ABC