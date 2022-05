Fox saison 2022/2023 : Les séries 9-1-1 et The Resident auront bien chacune une saison 6 !

C’est officiel, 9-1-1 et The Resident reviendront bien à la rentrée pour leur sixième saison respective.

Les négociations ont été longues mais les deals sont enfin conclus. Les séries 9-1-1 et The Resident, deux des programmes qui ont le plus de succès sur la Fox, reviendront bien à la rentrée prochaine. De par la popularité des séries on s’attendait a un renouvellement, mais cela rassure parce que rien n’était certain. Les chiffres d’audiences ne font pas tout, c’est tout un business.

Les deux séries sont issues du studio 20th Television (qui était auparavant le studio frère de Fox avant la fusion avec Disney en 2018), et les deux entreront dans leur sixième saison à l’automne. Elles rejoindront The Cleaning Lady pour sa saison 2 et 911: Lone Star qui entamera sa saison 4 ainsi que les nouveaux drames Accused, Alert et Monarch. La série Fantasy Island qui devait revenir cet été pour sa saison 2 sera finalement diffusée durant à la saison régulière.

Cette annonce pour les retours de 9-1-1 et The Resident s’est fait juste à temps pour les Upfronts qui se déroulent actuellement où les chaines US annoncent leurs grilles de la rentrée prochaine. La chaine a également annoncé lors de sa présentation qu’il se rapprochait d’une commande de série pour Cindy Snow, une comédie de Steve Yockey , le créateur de The Flight Attendant.

9-1-1 et 9-1-1 Lone Star ont terminé leur saison en cours hier soir, quant à The Resident, sa saison 5 se finit ce soir.

Source : THR / Crédit ©Fox