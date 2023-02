Ironheart et Echo : Marvel Studios pourrait repousser les séries en 2024

Marvel Studios devrait retarder les séries Ironheart et Echo pour les diffuser en 2024 sur Disney+

Marvel Studios est susceptible de retarder la diffusion de deux ajouts de petits écrans à l’univers cinématographique Marvel, alors que les tournages sont terminés. En effet, si l’on en croit un nouveau rapport posté par The Hollywood Report, les séries Ironheart (qui est dans la continuité de Black Panther Wakanda Forever) et Echo (spin-off de Hawkeye) pourraient finalement arriver en 2024 au lieu de cette année.

Selon la source, cela offrira plus de marge de manœuvre entre les projets MCU et donnera aux équipes créatives derrière Ironheart et Echo plus de temps pour le polissage de la post-production. Ils ont également allégué que les seules séries MCU garanties d’être sur Disney + en 2023 sont Secret Invasion et la saison 2 de Loki, et ont noté que les progrès des séries encore en début de développement (comme Nova) ralentiront probablement également.

Tous ces retards devraient avoir un effet domino sur les sorties des autres séries à venir comme Daredevil Born Again dont les fondations sont censées être mises en place dans Echo.

Il en de même pour la série Agatha Coven of Chaos, la série spin-off de WandaVision qui devait aussi être diffusée en 2023, mais selon les rumeurs arriverait finalement plus tard.

Notez tout de même que Marvel Studios et Disney+ n’ont pas encore commenté publiquement le rapport, ce qui signifie qu’il doit être pris avec précaution pour le moment. On attend l’annonce officielle pour savoir quand ces séries Marvel arriveront finalement sur Disney+.

Source : THR / Crédit ©Marvel Studios