The Boys saison 3 : Le créateur propose un rôle à Jeffrey Dean Morgan

Le créateur de Supernatural pourrait bien écrire un rôle pour Jeffrey Dean Morgan dans sa série The Boys.

Et si Jeffrey Dean Morgan apparaissait dans la saison 3 de The Boys ? C’est une possibilité. Si pour le moment rien n’est officiel, un échange sur Twitter entre le créateur de la série et l’acteur révèle que quelque chose pourrait bien se comploter.

Cette semaine, Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead, Supernatural) a tweeté combien il aimait la série The Boys, créée par Erik Kriple qui se trouve aussi être le créateur de Supernatural. Et apparemment, Kriple a un rôle en tête pour Morgan pour la saison 3.

En répondant à Morgan, Kriple écrit : « Merci de prêcher la parole de #TheBoys. Je te fais un deal. Saison 3. Je l’écrit et si tu es dispo, tu viens le filmer. (…)» Ce à quoi Morgan répond : « sans hésitation ».

In a heartbeat! — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) January 16, 2020

Evidemment, ce n’est qu’un échange sur les réseaux sociaux et rien n’est officiel. La saison 3 n’a même pas encore été commandée par Amazon. Cependant, si la série continue au-delà de la saison 2, il y a une chance que Jeffrey Dean Morgan apparaisse dans la série d’Amazon.

Une chose est sûre, Eric Kriple aime travailler avec les mêmes acteurs. Pour la saison 2 de The Boys, il a recruté Goran Visnjic et Claudia Doumit qui jouaient dans sa série Timeless tout comme Malcolm Barrett qui était dans la saison 1. Il y a aussi Giancarlo Esposito avec qui il a travaillé dans Revolution, qui apparaît dans la saison 1.

En attendant de savoir s’il y aura une saison 3 et si Jeffrey Dean Morgan en fera partie, la saison 2 sera diffusée courant 2020 sur Prime Video.

Source : EW / Crédit ©DR