9-1-1 saison 5 : Décision crève-coeur pour Maddie ; Athena face à son agresseur (Spoilers)

L’intrigue du season premiere en trois parties de 9-1-1 se termine alors que Maddie prend une décision dévastatrice. Spoilers.

Les trois premiers épisodes de la saison 5 de 9-1-1 furent riches en émotions. Lancée le 20 septembre dernier, la saison a démarré sur un blackout qui a plongé la ville de Los Angeles dans un chaos sans nom. En plus de ça, Athena a dû gérer la fuite de Jeffrey Hudson, l’homme qui l’a attaquée à la fin de la saison 3 et l’a presque tuée.

Pour faire court, Jeffrey a enlevé Harry, le fils d’Athena et celle-ci fait tout ce qu’elle peut pour retrouver son enfant vivant. Eventuellement, Athena et Jeffrey se sont retrouvés face à face, bien que leur grande réunion ait été écourtée lorsqu’il a mis Bobby dans sa ligne de mire, ce qui a poussé Athena à tirer sur Jeffrey avant qu’il ne dise où se trouve Harry. Et alors qu’il saignait sur le sol, les derniers mots de Jeffrey furent que son arme n’était pas chargée.

L’histoire a quand même une fin heureuse puisque non seulement Jeffrey est mort, mais le 118 a réussi à libérer Harry qui était caché dans les cloisons d’une maison abandonnée et l’a ramené à la maison en sécurité.

Maddie craque

Mais tout n’est pas heureux pour tout le monde. Maddie a officiellement touché le fond cette semaine, déposant son bébé à la caserne des pompiers, alors que Chimney n’était pas là. Elle lui a cependant laissé ce message vidéo déchirant annonçant qu’elle s’en va : « Je suis sûre que tu es confus, blessé et probablement très effrayé. Je ne sais pas quoi dire. Tu n’as pas besoin d’aller à la police ou de venir me chercher, » dit-elle.

« Je ne suis pas en danger et personne ne m’oblige à faire ça. Jee-Yun n’est pas en sécurité avec moi, pas maintenant et peut-être qu’elle ne le sera jamais. Je sais que tu vas vraiment bien prendre soin d’elle, et elle est mieux sans moi. Je vous aime. Je vous aime tous les deux. Et je suis vraiment désolée. »

Dans une précédente interview, le producteur exécutif Tim Minear, avait confié que Maddie serait confrontée à de graves problèmes de santé mentale et de syndrome post-partum dans la saison 5. Quant à savoir si Jennifer Love Hewitt quitte réellement la série, cela n’a pas été confirmé mais il s’agit probablement d’une pause pour l’actrice. Hewitt a accouché le mois dernier, la série écrit donc certainement une histoire autour de son congé de maternité pour expliquer son absence.

La semaine prochaine, Les membres du 118 arrivent sur les lieux après qu’un camion s’est écrasé sur une parade de homecoming d’un lycée. Pendant ce temps, Athena et Michael tentent d’aider Harry à la suite de son enlèvement, May est intimidée par le retour de la légende du centre d’appels et Bobby donne un conseil dévasté à Chimney concernant Maddie.

9-1-1, c’est le lundi sur la FOX.

9-1-1 saison 5 – Promo 5×04