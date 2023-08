American Horror Story Delicate : Date pour la première partie et affiches

American Horror Story Delicate sera diffusée en plusieurs parties. Découvrez la date du lancement ainsi que les affiches.

La prochaine saison de American Horror Story, sous titrée Delicate, a enfin une date de lancement, mais cette saison (la douzième) sera diffusée différemment des autres, en plusieurs parties.

La première partie de cette saison 12 arrivera dès le 20 septembre sur la chaine américaine FX et sur Hulu le lendemain. Pour le moment, la diffusion française n’est pas annoncée.

Cette date arrive avec trois affiches contenant chacune un personnage et une imagerie d’araignée. Emma Roberts, Kim Kardashian et Cara Delevingne sont chacune à découvrir sur leur affiche respective. Roberts et Kardashian ont des araignées géantes à la place de leur ventre de femmes enceintes et Delevingne tient une seringue avec une araignée à l’intérieur.

AHS: Delicate est l’adaptation du nouveau livre d’horreur de l’auteure Danielle Valentine Delicate Condition, qui est sorti ce mois-ci. C’est l’histoire de l’actrice Anna (Roberts), qui a subi d’innombrables traitements de FIV. Elle est convaincue que des forces en jeu la traquent et tentent de contrecarrer sa grossesse, même si personne, y compris son mari, ne la croira. Quand elle tombe finalement enceinte, elle fait une fausse couche – du moins, c’est ce que les médecins lui disent. Elle peut encore sentir le fœtus grandir en elle et voir les effets physiques de la grossesse sur son corps.

Michaela Jaé Rodriguez (Pose, Loot) rejoint la série pour la première fois, tandis que Zachary Quinto sera de retour au générique de la nouvelle saison.

