The Walking Dead saison 11 : Confrontation mortelle entre Negan et Maggie ?

Jeffrey Dean Morgan résume la confrontation de Negan et Maggie lors de la dernière saison de The Walking Dead et dit qu’il devra « la tuer ».

Maintenant que Maggie est de retour au bercail dans The Walking Dead, il n’y a peut-être plus assez de place pour elle et Negan, selon Jeffrey Dean Morgan, qui incarne le méchant réformé qui l’a rendue veuve. L’ancien chef des Sauveurs, « dans sa tête, avait fait quelques progrès avec ce groupe. [Au moment où la saison 11 commence déjà], il a sauvé à peu près tout le monde à un moment ou un autre et a risqué sa vie pour tuer Alpha.

« Il avait fait de bonnes choses. Puis tout à coup, Maggie est de retour, et il est de retour à la case départ il y a neuf ans, en termes de série. Je pense qu’elle va devoir le tuer », dit Morgan à TVLine, « ou il va devoir la tuer, d’autant plus que nous les trouvons en mauvaise posture dans les deux premiers épisodes ».

Il ajoute : « Nous verrons comment cela se déroulera », poursuit-il, « mais ce ne sera pas une course facile. »

La dernière saison de The Walking Dead sera diffusée jusqu’en 2022 en trois parties, chacune avec huit épisodes, dans le cadre d’une fin épique qu’AMC appelle « The Final Season Trilogy ». La première partie de cette saison finale démarre le 23 aout sur OCS.

Source ; TVLine / Crédit ©AMC