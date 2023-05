Weeds et Nurse Jackie : Showtime prépare des revivals avec les stars originales

Showtime prépare des revivals pour ses séries Weeds et Nurse Jackie avec le retour des stars originales.

Deux séries classiques de Showtime sont sur le point de revenir. Selon Deadline, la chaine prémium américaine cherche à relancer Weeds et Nurse Jackie, des séries qui ont marqué leur temps.

Pour le moment la chaine et le producteur Lionsgate n’ont pas commenté l’information mais selon Deadline, les suites de ces séries seraient en début de développement avec les stars originales, Edie Falco et Mary-Louise Parker, attachées en tant qu’actrices et productrices pour leur série respective.

Toujours selon Deadline, les projets sont toujours en train de se concrétiser et des accords sont en cours de négociation.

Le revival de Weeds serait écrit et produit par Christian Torpe, créateur de la populaire série danoise Rita, et mettrait en vedette Nancy (Parker) à Copenhague. De son côté, le retour de Nurse Jackie serait écrit et produit par Abe Sylvia et Liz Flahive, scénaristes-producteurs de la série originale. Le concept est encore en cours de finalisation.

Les retours de ces deux séries entre dans la nouvelle stratégie de Showtime de faire du neuf ave du vieux. En effet, la chaine se concentre sur des propriétés intellectuelles et des franchises déjà existantes. Showtime a récemment commandé de nouvelles moutures d’autres séries de signatures, notamment The L Word, Billions et Dexter.

Ce n’est pas la première fois qu’une tentative de retour est mise en place pour Weeds. En 2019, la chaine sœur de Lionsgate TV, Starz, a annoncé qu’elle développait une suite par Victoria Morrow (productrice de la série originale) qui devait reprendre avec la famille Botwin 10 ans après les événements de la série originale à une époque de légalisation de la marijuana.

Créée par Jenji Kohan, la série originale Weeds mettait en vedette Parker en tant que mère veuve de deux garçons, interprétés par Hunter Parrish et Alexander Gould, qui commence à vendre de la marijuana pour subvenir aux besoins de sa famille après la mort de son mari. Justin Kirk, Kevin Nealon, Elizabeth Perkins. Andy Milder, Allie Grant, Tonye Patano, Guillermo Diaz et Romany Malco étaient également au casting. La série a été diffusée de 2005 à 2012, remportant deux Emmy Awards, un Golden Globe Award et un WGA Award.

La comédie dramatique médicale, Nurse Jackie, a vu Edie Falco dans le rôle-titre d’une mère fourbe, infirmière des urgences et accro aux pilules. La série, qui s’est déroulée de 2009 à 2015, a remporté cinq Primetime Emmy Awards sur 24 nominations, dont des victoires pour Falco et Merritt Wever. Nurse Jackie a été créée et produite par Liz Brixius, Linda Wallem et Evan Dunksy.

Source : Deadline / Crédit ©Showtime