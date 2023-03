The Mandalorian saison 3 : Grogu a-t-il essayé de prononcer ces premiers mots ?

L’épisode 3 de la nouvelle saison de The Mandalorian a peut-être vu Grogu tenter de parler, une chose qu’il n’a pas encore faite dans la série. Spoilers.

Même s’il est techniquement âgé de 50 ans, dans l’univers de Star Wars, Grogu est encore un bébé puisque son espèce vieilli très lentement. Cela signifie qu’il n’est pas encore doté de la parole. Mais le petit grandi et il est bien possible qu’il et tenté de prononcer ces premiers mots dans l’épisode 3 de la saison 3 de The Mandalorian.

Vers le début de l’épisode, Din Djarin, Bo-Katan et Grogu voyagent ensemble dans le vaisseau de Bo. Bo-Katan plaisante en disant qu’elle inviterait Mando à revenir manger un festin, mais elle soupçonne qu’il ne retirera pas son casque. « Telle est la Voie », répond Din, ce à quoi Bo-Katan fait écho. Ensuite, Grogu, dans son landau derrière eux, émet des sons laissant penser qu’il essayait de répéter la même chose. Mando se retourne pour le regarder, puis partage un regard casqué avec Bo.

Sur les réseaux sociaux, les fans sont persuadés que Grogu a tenté de les imiter. Est-ce un premier pas vers un Grogu qui communiquera bientôt avec des mots ? Pour le moment, les sons qui sortent de sa bouche sont incompréhensibles, mais cette scène est peut-être une prédilection. Grogu va peut-être dire ses premiers mots cette saison.

was grogu trying his best to join in and say ‘this is the way’? he’s such a cute little mandalorian pic.twitter.com/36XjQim9as

— din djarin archives (@djarinarchives) March 15, 2023