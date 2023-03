The Flash saison 9 : Nia Nal alias Dreamer de retour dans l’Arrowverse (promo épisode 7)

Découvrez la promo de l’épisode 7 de la saison 9 de The Flash avec Nicole Maines qui reprend son rôle de Nia Nal/Dreamer de Supergirl.

Après un épisode de remplissage sans grande importance cette semaine (sans Barry et Iris), The Flash reviendra la semaine prochaine avec le retour d’un personnage de l’Arrowverse que les fans n’ont pas vu depuis la fin de Supergirl. En effet, la promo pour l’épisode 7 de la saison finale dévoile la présence de Nia Nal alias Dreamer, incarnée par Nicole Maines.

Dans cet épisode intitulé Wildest Dreams, Iris (Candice Patton) reçoit la visite de Nia Nal car elle a besoin de son aide. Quand Iris et Nia tombent dans un rêve fiévreux et explorent différentes possibilités pour leur vie, Barry (Grant Gustin), Chester (Brandon McKnight), Allegra (Kayla Compton) et Cecile (Danielle Nicolet) tentent désespérément de les aider.

Pendant ce temps, Mark (Jon Cor) divertit Khione (Danielle Panabaker) mais ils ont des idées différentes sur ce qui est amusant, laissant Khione sentir que Mark essaie de faire d’elle quelque chose qu’elle n’est pas.

Et en parlant de Khione, elle a découvert qu’elle a bien des pouvoirs mais qu’elle n’est ni une méta, ni humaine. La série continue ainsi d’explorer son personnage unique en son genre. Le reste de l’épisode de cette semaine n’a pas vraiment été très palpitant. Il voyait le retour de Becky Sharpe, un personnage vu dans la saison 4 dont le pouvoir est d’avoir de la chance. Accusée d’avoir mis son fiancé dans le coma, Cecile et Allegra avaient pour mission de l’aider alors que sa chance commençait à tourner.

Nous sommes à la moitié de la dernière saison et ce genre d’épisode de remplissage n’est vraiment pas ce dont la série a besoin. Certes après Red Death, un épisode plus léger est le bienvenu mais celui-ci ne servait absolument à rien, à part peut-être tenter de prouver que Cécile est une super-héroïne et que les personnages n’ont pas toujours besoin de Flash. Mais clairement, cet épisode de The Flash ne restera pas dans les annales.

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

The Flash saison 9 – Promo 9×07 – Wildest Dreams