Monster saison 2 : Javier Bardem et Chloë Sevigny sont les parents des frères Menendez

Javier Bardem et Chloë Sevigny rejoignent la saison 2 de Monster consacrée aux frères Menendez, dans le rôle de leurs parents.

Ryan Murphy a trouvé le duo de victimes de la prochaine saison de sa série d’anthologie Monster. Javier Bardem et Chloë Sevigny rejoignent la saison 2 de Monster de Netflix dans les rôles de Jose et Kitty Menendez, assassinés par leurs fils Lyle et Erik.

Officiellement intitulée Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story, la mini-série mettra également en vedette les nouveaux arrivants Nicholas Alexander (General Hospital) et Chavez Cooper Koch (They/Them) dans les rôles de Lyle et Erik, respectivement.

Bardem (No Country For Old Men), lauréat d’un Oscar, est un nouveau venu dans l’univers des séries de Ryan Murphy, tandis que Sevigny (Boys Don’t Cry, Big Love) est déjà apparue dans American Horror Story: Asylum et American Horror Story: Hotel, les deuxième et cinquième volets de l’anthologie effrayante de Murphy. Elle sera également dans la saison 2 de Feud: Capote vs. The Swans, qui débute le 31 janvier.

Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story fait suite à la première saison de la mini-série meurtrière de Murphy, Dahmer – Monstre : L’Histoire de Jeffrey Dahmer. Portée par Evan Peters, Dahmer est l’une des quatre séries Netflix à atteindre un milliard d’heures de visionnage au cours de ses 60 premiers jours, ce qui a conduit le streamer à commander deux saisons supplémentaires aux créateurs Murphy et Ian Brennan.

Les frères Menendez ont été reconnus coupables en 1996 pour la mort par balle de leurs parents sept ans plus tôt. Au procès, les frères ont soutenu qu’ils avaient commis ces meurtres en état de légitime défense après des années de mauvais traitements, tandis que l’accusation a soutenu qu’ils espéraient hériter des millions de leur père après sa mort.

Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story devrait arrive sur Netflix au courant de l’année 2024.

Source : EW / Crédit ©DR/WireImage/Getty Images