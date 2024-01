Emmy Awards 2023 : Succession, The Bear et Acharnés grands gagnants

Succession et The Bear sont les grands gagnants d’une cérémonie des Emmy Awards qui a rendu hommage à des séries cultes à travers 75 ans de télévision.

Quatre mois après la date initiale, les Emmy Awards 2023 ont enfin eu lieu cette nuit à Los Angeles. En effet, à cause des grèves des acteurs et des scénaristes qui ont retardé beaucoup d’événements à Hollywood, les Emmy Awards ont été reportés en ce mois de janvier, à la même période que les Golden Globes et les Critics Choice Awards.

Avant de plonger dans les résultats, notez que parce que la cérémonie a été repoussée de plusieurs mois, certaines séries et saisons nommées ont été diffusée en 2022. La fenêtre d’éligibilité est fermée depuis longtemps : pour être prise en compte pour les prix de cette année, les séries doivent avoir été diffusées entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023.

Cette période comprenait d’anciens lauréats des Emmy comme Succession et Ted Lasso, qui sont toutes deux revenus pour leurs dernières saisons respectives l’année dernière, ainsi que la première saison de The Bear (la saison 2 sera éligible pour la cérémonie 2024 plus tard cette année), The Last of Us, Andor, et plus encore sont dans la fenêtre d’éligibilité. Les prix ont été votés par les membres nationaux actifs de l’Académie de télévision du 18 au 28 août 2023.

Succession a conclu son aventure avec succès remportant sept trophées dont celui du meilleur drame, ainsi que des prix pour les acteurs Kieran Culkin, Sarah Snook et Matthew Macfadyen, la meilleure réalisation pour une série dramatique pour Mark Mylod et le meilleur scénario pour une série dramatique pour Jesse Armstrong.

Pendant ce temps, The Bear a gagné six prix au cours de sa première année aux Emmys, la série ayant remporté le prix de la meilleure comédie, les stars Jeremy Allen White, Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach ont aussi triomphé et le showrunner Christopher Storer a gagné deux fois pour son écriture et sa réalisation.

De plus, Quinta Brunson d’Abbott Elementary a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série comique ; Jennifer Coolidge a quitté The White Lotus avec son Emmy de meilleure actrice de second rôle dans une série dramatique et Acharnés a remporté cinq victoires dans les catégories de séries limitées. Niecy Nash-Betts est l’une des rares à battre Acharnés dans les catégories séries limités pour son rôle dans Dahmer – Monstre : L’Histoire de Jeffrey Dahmer.

Les victoires de The Bear et de Succession signifie que les dernières saisons de Ted Lasso et Better Call Saul repartent bredouilles. La série préquelle de Breaking Bad, pourtant remarquable, n’aura finalement pas touché le cœur des votants de l’Académie puisque malgré ses 53 nominations au cours de son existence, la série n’aura jamais rien gagné.

Cette 75è cérémonie a aussi été l’occasion de rendre hommage à 75 ans de télévision américaine en réunissant plusieurs castings de séries cultes dont All in the Family, Les Soprano, Ally McBeal, Grey’s Anatomy, Martin, Cheers, et bien d’autres qui ont remis des prix.

Voici la liste des gagnants.

Emmy Awards 2023 – Le Palmarès

Meilleure série dramatique

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

GAGNANT : Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Meilleure comédie

Abbott Elementary

Barry

GAGNANT : The Bear

Jury Duty

La Fabuleuse Mme Maisel

Only Murder in The Building

Mercredi

Ted Lasso

Meilleure série limitée ou anthologie

GAGNANT : Acharnés

Dahmer – Monstre : L’Histoire de Jeffrey Dahmer

Daisy Jones & The Six

Anatomie d’un Divorce

Obi-Wan Kenobi

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jeff Bridges, The Old Man

Brian Cox, Succession

GAGNANT : Kieran Culkin, Succession

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Pedro Pascal, The Last of Us

Jeremy Strong, Succession

Meilleure actrice dans une série dramatique

Sharon Horgan, Bad Sisters

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Bella Ramsay, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

GAGNANTE : Sarah Snook, Succession

Meilleur acteur de second rôle dans une série dramatique

F. Murray Abraham, The White Lotus

Nicholas Braun, Succession

Michael Imperioli, The White Lotus

Theo James, The White Lotus

GAGNANT : Matthew Macfadyen, Succession

Alan Ruck, Succession

Will Sharp, The White Lotus

Alexander Skarsgard, Succession

Meilleure actrice de second rôle dans une série dramatique

GAGNANTE : Jennifer Coolidge, The White Lotus

Elizabeth Debicki, The Crown

Meghann Fahy, The White Lotus

Sabrina Impacciatore, The White Lotus

Aubrey Plaza, The White Lotus

Rhea Seehorn, Better Call Saul

J. Smith-Cameron, Succession

Simona Tabasco, The White Lotus

Meilleur acteur dans une comédie

Bill Hader, Barry

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

GAGNANT : Jeremy Allen White, The Bear

Meilleure actrice dans une comédie

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, La Fabuleuse Mme Maisel

GAGNANT : Quinta Brunson, Abbott Elementary

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Mercredi

Meilleure actrice dans une série limitée ou téléfilm

Lizzy Caplan, Anatomie d’un Divorce

Jessica Chastain, George & Tammy

Dominique Fishback, Swarm

Riley Keough, Daisy Jones & the Six

Kathryn Hahn, Tiny Beautiful Things

GAGNANTE : Ali Wong, Acharnés

Meilleur acteur dans une série limitée ou téléfilm

Taron Egerton, Blackbird

Kumail Nanjiani, Welcome to Chippendales

Evan Peters, Dahmer – Monstre : L’Histoire de Jeffrey Dahmer

Daniel Radcliffe, Weird: The Al Yankovic Story

Michael Shannon, George & Tammy

GAGNANT : Steven Yeun, Acharnés

Meilleur acteur de second rôle dans une comédie

Anthony Carrigan, Barry

Phil Dunster, Ted Lasso

Brett Goldstein, Ted Lasso

James Marsden, Jury Duty

GAGNANT : Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

Meilleure actrice de second rôle dans une comédie

Alex Borstein, La Fabuleuse Mme Maisel

GAGNANTE : Ayo Edebiri, The Bear

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Jessica Williams, Shrinking

Meilleur acteur de second rôle dans une série limitée ou film

Murray Bartlett, Welcome to Chippendales

GAGNANT : Paul Walter Hauser, Blackbird

Richard Jenkins, Dahmer – Monstre : L’Histoire de Jeffrey Dahmer

Joseph Lee, Beef

Ray Liotta, Blackbird

Young Mazino, Beef

Jesse Plemons, Love & Death

Meilleure actrice de second rôle dans une série limitée ou film

Annaleigh Ashford, Welcome to Chippendales

Maria Bello, Beef

Claire Danes, Anatomie d’un Divorce

Juliette Lewis, Welcome to Chippendales

Camila Morrone, Daisy Jones & the Six

GAGNANTE : Niecy Nash-Betts, Dahmer – Monstre : L’Histoire de Jeffrey Dahmer

Merritt Wever, Tiny Beautiful Things

Meilleur Acteur Guest dans une série dramatique

Murray Bartlett, The Last of Us

James Cromwell, Succession

Lamar Johnson, The Last of Us

Arian Moayed, Succession

GAGNANT : Nick Offerman, The Last of Us

Keivonn Montreal Woodard, The Last of Us

Meilleure Actrice Guest dans une série dramatique

Hiam Abbass, Succession

Cherry Jones, Succession

Melanie Lynskey, The Last of Us

GAGNANTE : Storm Reid, The Last of Us

Anna Torv, The Last of Us

Harriet Walter, Succession

Meilleur Acteur Guest dans une comédie

Jon Bernthal, The Bear

Luke Kirby, La Fabuleuse Mme Maisel

Nathan Lane, Only Murders in the Building

Pedro Pascal, Saturday Night Live

Oliver Platt, The Bear

GAGNANT : Sam Richardson, Ted Lasso

Meilleure Actrice Guest dans une comédie

Becky Ann Baker, Ted Lasso

Quinta Brunson, Saturday Night Live

Taraji P. Henson, Abbott Elementary

GAGNANTE : Judith Light, Poker Face

Sarah Niles, Ted Lasso

Harriet Walter, Ted Lasso

Meilleur téléfilm

Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas

Fire Island

Hocus Pocus 2

Prey

GAGNANT : Weird: The Al Yankovic Story