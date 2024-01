Emmy Awards 2023 : Mini-réunion des anciens de Grey’s Anatomy

Katherine Heigl et Justin Chambers ont rejoint Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens Jr. pour célébrer Grey’s Anatomy lors des Emmy Awards 2023.

C’est une mini-réunion Grey’s Anatomy qui a eu lieu durant les Emmy Awards la nuit dernière. La prestigieuse cérémonie qui récompense la télévision américaine a profité de ses 75 ans pour réunir un certain nombre d’ensemble d’acteurs des séries les plus cultes.

Lors de la cérémonie de remise des prix, une partie du cast original de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo, Katherine Heigl, Justin Chambers, Chandra Wilson et James Pickens Jr., sont montées sur scène dans ce qu’on peur considérer comme une réunion de la saison 1. Seuls Sandra Oh et T.R. Knight manquaient à l’appel afin de compléter la classe originale des internes de Bailey.

Ces retrouvailles sont significatives parce que non seulement la série est la série médicale de prime time la plus longue de l’histoire de la télévision américaine mais elle voit la réunion d’acteurs de la première heure. Bien que Wilson et Pickens soient toujours des habitués de Grey’s – et Pompeo apparaît de temps en temps – Heigl et Chambers n’ont pas participé à la série depuis des années. Plus précisément, Heigl a quitté la série en 2010 et Chambers a emboîté le pas en 2020.

Voir Heigl et Chambers réunis à nouveau a dû ravir les fans de la série d’autant que beaucoup se demandaient si Heigl était en bons termes avec la série. il semble que oui et elle est venue célébrer l’exploit de la série qui entamera bientôt sa 20è saison.

Comme l’a dit Pompeo : « Lorsque le premier épisode de Grey’s Anatomy a été diffusé en mars 2005, je ne suis pas sûre que Shonda Rhimes savait qu’elle avait créé une série qui aurait une empreinte durable à la télévision et créerait des amitiés durables. »

Et même si, comme l’a dit Heigl, « il y a eu quelques changements au fil des années », les acteurs ont remercié les fans dévoués de les avoir gardés.

« Alors que nous commençons notre 20e saison, nous sommes officiellement la série médicale diffusée en prime time la plus longue de l’histoire de la télévision », a déclaré Wilson sous les acclamations de la foule.

Grey’s Anatomy revient le 14 mars sur ABC.

