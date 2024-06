Doctor Who : Révélation sur la descendance du Docteur (spoilers)

L’avant dernier épisode de la nouvelle saison de Doctor Who fait des révélations sur la descendance du Docteur. Spoilers.

Depuis des décennies, les fans de Doctor Who se posent une question concernant la descendance du Seigneur du Temps. En effet, Alors que le tout premier compagnon de route du Premier Docteur de William Hartnell était sa petite-fille biologique, l’implication selon laquelle le Docteur a eu des enfants à un moment donné est à peu près tout ce que les téléspectateurs ont dû faire au cours des 60 dernières années.

La progéniture du Docteur n’a jamais été au cœur de l’action dans Doctor Who, et aucun nom n’a été mentionné par le personnage principal de la série. Aujourd’hui, des décennies après l’introduction de Susan dans la nouvelle saison de Doctor Who, Russell T Davies a expliqué pourquoi ses parents ont reçu si peu d’attention.

Bien qu’aucune personne de la lignée du Docteur ne soit directement ajoutée au casting de la saison 14 de Doctor Who pour l’avant-dernier épisode, leur présence imminente ne peut être ignorée.

Dans l’épisode 2, « L’accord du Diable », le Docteur dit à Ruby qu’il croit que sa petite-fille Susan est morte. Au cours de cet échange, Ruby fait un lien facile et souligne que cela signifie que le Docteur doit également avoir des enfants pour avoir une petite-fille. Le Docteur rétorque : « J’en ai. J’en aurai. Les Time Lords sont un peu compliqués. » C’est un sentiment qu’il reformule lorsqu’il s’adresse à Kate Lethbridge-Stewart dans « La Légende de Ruby Sunday« . Expliquant le phénomène d’être grand-père avant d’être père, il l’attribue simplement à la « vie d’un Seigneur du Temps ».

Ces deux moments confirment essentiellement que, malgré de nombreuses interactions avec Susan au début de l’ère classique de Doctor Who, le Docteur n’est toujours pas encore un père de son point de vue temporel. Cela peut sembler une tournure conceptuelle à comprendre – car c’est le cas – mais cela permet à l’absence flagrante de toute mention des enfants du Docteur d’avoir beaucoup plus de sens.

Le manque de paternité directe du Docteur ne l’a pas empêché d’avoir une histoire avec Susan. Cependant, le scénario doit contenir un élément logique afin que l’ajustement canonique de Davies ne s’effondre pas. Heureusement, il existe une explication logique, et il existe déjà une situation très similaire qui existe déjà au sein de Doctor Who.

Si la chronologie de River Song avec le Docteur est utilisée comme exemple vague, le dixième Docteur de David Tennant a rencontré River avant qu’il ne l’épouse, mais River avait un souvenir vif de leur union – même s’il s’agissait plutôt du onzième Docteur de Matt Smith. Ainsi, les relations du Docteur avec ses proches forment rarement une ligne droite dans le temps et l’espace. Cela étant dit, les liens du Docteur avec Susan sont légèrement plus linéaires que ceux avec sa défunte épouse.

Pour faire court, Susan existe déjà dans l’univers de Doctor Who, ce qui signifie que dans un coin de l’espace et du temps, ses parents existent/existeront également – dont l’un est/sera l’enfant du Docteur. Cela signifie que qui que soit la mère de Susan, elle n’est pas encore née.

Alors est-ce que nous rencontreront la mère de Susan dans la saison prochaine ? Ce sera clairement un personnage très central qu’on espère voir être éventuellement introduit. On se demande aussi qui est la mère de la progéniture du Docteur, est-ce River Song ou quelqu’un d’autre ?

Bien que Susan soit une preuve tangible que le Docteur a eu – ou aura – au moins un enfant, l’implication est qu’il en a en réalité engendré au moins deux. Si tel est le cas, alors l’existence de Susan n’est peut-être que la surface en ce qui concerne la taille future de la famille biologique du Docteur.

La semaine prochaine, la première saison de la nouvelle ère de Doctor Who arrive à sa fin avec la seconde partie du final. On attend de voir comment se résout l’histoire de Ruby et enfin comprendre le mystère qui l’entoure.

