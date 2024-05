The Witcher saison 4 : Freya Allan rassure les fans sur le recasting de Geralt de Riv

Freya Allan tente de rassurer les fans de The Witcher sur le recasting de Geralt de Riv, Liam Hemsworth remplaçant Henry Cavill.

Comme les fans de la série le savent depuis un moment, quand The Witcher reviendra sur Netflix, Geralt de Riv n’aura plus le même visage. Liam Hemsworth a en effet été engagé pour prendre le relais d’Henry Cavill dans la série fantasy et ce changement n’était pas du gout de certains fans.

Cependant, Freya Allan, qui incarne la princesse Cirilla, défend Hemsworth des nombreuses critiques qu’il a reçu et tente de rassurer. Pour elle, il a apporté beaucoup de cœur au personnage.

Elle a noté que la fanbase de Witcher peut être « très agressive » et que « ce n’est pas une situation idéale pour assumer le rôle de quelqu’un d’autre ». Cependant, elle a ajouté qu’il était un « gars charmant » et qu’elle espérait que le public lui donnerait une chance. Allan a rassuré les fans sur le fait que Hemsworth voulait « apporter du cœur » au rôle.

Pour un rôle comme Geralt, il serait assez facile pour Hemsworth de décider qu’il doit simplement prendre du muscle et ruminer et que ce serait suffisant. Cependant, Cavill a apporté bien plus au rôle que de simples muscles. Il était un fan autoproclamé de The Witcher et était conscient des nuances du personnage de Geralt dans les romans fantastiques d’Andrzej Sapkowski.

Cela était évident dans la performance de Cavill, où beaucoup d’émotion et de cœur étaient transmis sans beaucoup de mots. Si Hemsworth le reconnaît également, alors c’est un bon signe qu’il pourrait réussir ce changement de casting.

Ce sera une tâche compliquée pour Hemsworth de gagner le cœur des fans, mais il semble déterminé à y arriver. Evidemment, tout ne réside pas entre ses mains, l’écriture de la série doit aussi être à la hauteur pour proposer une bonne histoire et une saison décente.

The Witcher revient bientôt sur Netflix.

Source : SR / Crédit ©Netflix