The Last of Us saison 2 : Premières images de Joel et Ellie

Premier aperçu de Joel et Ellie dans la saison 2 de The Last of Us.

La série ne revient pas avant 2025 mais un premier aperçu de la saison 2 a déjà été dévoilé par HBO et Max. Joel et Ellie sont de retour sur les premières photos de la très attendue deuxième saison de The Last of Us de HBO.

Les photos avec les stars Pedro Pascal et Bella Ramsey ont été révélées pour la première fois lors de la présentation Upfront de Warner Bros. Discovery à New York ce mercredi.

Le casting de retour comprend également Gabriel Luna dans le rôle de Tommy et Rutina Wesley dans le rôle de Maria.

Le nouveau casting précédemment annoncé comprend Kaitlyn Dever dans le rôle d’Abby, Isabela Merced dans le rôle de Dina, Young Mazino dans le rôle de Jesse, Ariela Barer dans le rôle de Mel, Tati Gabrielle dans le rôle de Nora, Spencer Lord dans le rôle d’Owen et Danny Ramirez dans le rôle de Manny. Catherine O’Hara (Schitt’s Creek) a également été annoncée en guest.

La série The Last of Us est écrite et produite par Craig Mazin et Neil Druckmann et est basé sur le jeu vidéo acclamé par la critique développé par Naughty Dog pour les consoles PlayStation.

Comme annoncé plus tôt, la deuxième saison de The Last of Us sortira en 2025. Elle sera disponible chez nous sur la plateforme Max qui arrive le 11 juin en France via MyCanal et Prime Video.

Crédit ©HBO