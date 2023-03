Superman & Lois saison 3 : Onomatopée fait ses débuts et premier aperçu de Lex Luther (spoilers et promo)

Onomatopée fait ses débuts en live-action dans la saison 3 de Superman & Lois et découvrez le premier aperçu de Michael Cudlitz en Lex Luthor. Spoilers et promo.

La saison 3 de Superman & Lois vient de démarrer sur la CW et la série n’a pas perdu de temps pour dévoiler l’un des méchants de la saison. Le premier épisode de la saison 3 présentait les débuts en live action d’Onomatopée, un super-vilain créé en 2002 par Kevin Smith (oui le cinéaste) et l’artiste de bande dessinée préféré des fans Phil Hester.

Le personnage, qui a fait ses débuts lors de la course de Smith et Hester sur Green Arrow, est celui que les fans attendent de voir en live action depuis des années maintenant. Dans les comics, Onomatopée est un tueur en série. Il cible les super-héros costumés sans pouvoir et émet des sons de style bande dessinée (d’où son nom), ce qui soulève des questions sur la façon dont un tel personnage serait adapté à l’action réelle. Il semble que les producteurs de Superman & Lois ont déchiffré le code.

Pour le moment, on n’a pas appris grand-chose sur le personnage dans cet épisode, mis à part le fait qu’Onomatopée travaille avec Bruno Mannheim et Intergang. Etonnamment, le look du personnage est assez fidèle aux comics, son masque étant encore plus effrayant en live action.

« C’est cool [d’introduire ce personnage], mais ce n’est pas la raison pour laquelle nous l’avons choisi », a déclaré le producteur exécutif Todd Helbing à ComicBook.com. « Jai Jameson, l’un des scénaristes de l’équipe – qui a réalisé l’un des épisodes cette saison – a proposé Onomatopée très tôt dans la première saison, et c’est un méchant où vous vous dites « Comment pouvons-nous traduire cela à la télévision ? » N’est-ce pas ? Nous n’avions pas de prise ferme tout de suite. Ça a pris du temps, mais ça s’est infiltré dans tous nos esprits. Et puis quand nous sommes arrivés à cette saison, cela semblait parfaitement correspondre à ce que nous voulions faire. »

« Surtout au fur et à mesure, je pense que vous constaterez que ce personnage a plus de profondeur qu’il ne le présente peut-être initialement », a ajouté le producteur exécutif Bernt Fletcher. « Et cela fait partie de l’histoire que nous essayons de raconter. Nous avons un flux d’histoire défini et un thème défini que nous faisons pour toute la saison, et nous voulions que tout alimente cela. Nous sentions que ce personnage fonctionnait vraiment bien avec l’ensemble que nous construisons. »

« Nous espérons donc certainement que Kevin [Smith] l’appréciera », a ajouté Helbing.

Contacté par ComicBook.com, Smith a déclaré : « Eh bien, c’est une énorme surprise ! » révélant ainsi qu’il ne savait pas que son personnage serait utilisé dans la série. « Mon méchant de Green Arrow, que j’ai surtout réussi à empêcher d’être utilisé sans mon implication pendant des décennies, est maintenant utilisé sans mon implication. »

Il ajoute : « J’espère que Phil Hester et moi avons un crédit « créé par » quelque part dans la série. Et si le personnage continue, j’espère qu’ils m’appelleront au moins pour réaliser un épisode avec Onomatopée. Parce que je suis connu pour réaliser des trucs de temps en temps. Pas bien, attention, mais quand même. »

En plus d’Onomatopée, un autre méchant iconique fera bientôt son entrée dans la série, il s’agit de Lex Luthor incarné par Michael Cudlitz. En effet, l’acteur de The Walking Dead jouera une nouvelle version du personnage dans Superman & Lois après que Jon Cryer est donné son interprétation du méchant mogul. Une première image du personnage, barbu et crâne rasé, est à voir ci-dessous.

Selon la description officielle du personnage, cette version de Lex Luthor est connue dans le monde comme le milliardaire visionnaire derrière LexCorp. Mais la pègre sait qui est vraiment Lex : un psychopathe brutal qui terrorise tous ceux qu’il croise. Cela fait des années qu’il n’est plus aux yeux du public et il réapparaît déterminé à corriger une injustice personnelle en se vengeant des deux personnes qui, selon lui, lui ont fait du tort – Superman et Lois Lane.

La semaine prochaine, Clark (Tyler Hoechlin) et Chrissy (Sofia Hasmik) remarquent tous les deux que quelque chose ne va pas chez Lois (Elizabeth Tulloch). Pendant ce temps, Sarah (Inde Navarette) et Jordan (Alex Garfin) ont une rencontre délicate. Enfin, Lana (Emmanuelle Chriqui) reçoit un coup de fil paniqué.

Intitulé Uncontrollable Forces, cet épisode est réalisé par Elizabeth Henstridge.

Superman & Lois, c’est le mardi sur la CW.

Superman & Lois saison 3 – Promo 3×02