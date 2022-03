Miss Marvel : Premières bande-annonce et affiche pour la série Marvel de Disney+

Disney+ dévoile enfin la première bande-annonce de sa nouvelle série Miss Marvel avec la première héroïne musulmane du MCU.

En 2013, Marvel Comics a dévoilé Kamala Khan, une adolescente américaine d’origine pakistanaise vivant dans le New Jersey qui idolâtre Carol Danvers, alias Captain Marvel. En 2014, Kamala avait des capacités surhumaines, sa propre série de comics solo et son propre surnom de super-héros – Ms. Marvel – faisant d’elle la première super-héroïne musulmane à faire la une d’une bande dessinée Marvel.

Neuf ans plus tard, Kamala entre à nouveau dans l’histoire dans Miss Marvel, l’une des prochaines séries Disney+ de Marvel Studios qui a révélé sa première bande-annonce ce mardi 15 mars. La nouvelle venue Iman Vellani tient le rôle-titre de la série et elle rejoindra son idole Carol Danvers dans The Marvels sur grand écran.

La bande-annonce, au son de Blinding Lights de The Weeknd, démarre avec Kamala dans le bureau du conseiller d’orientation de son lycée, tandis que des bulles de BD et des dessins apparaissent à l’écran. La jeune fille est complètement dans son monde.

Kamala est une nerd typique des super-héros rêveuse, mais à un moment donné, ses rêves vont devenir réalité alors que Kamala obtient d’étranges pouvoirs cosmiques. Plus tard dans la bande-annonce, elle obtient un costume rouge et bleu précis et lance des coups de poing cosmiques avec un poing géant et brillant.

Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer et Nimra Bucha sont également au générique de la série. Anjali Bhimani a aussi été annoncée au casting de la série.

Miss Marvel est écrite par Bisha K. Ali et réalisée par Adil El Arbi et Bilall Fallah, Meera Menon, et Sharmeen Obaid-Chinoy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Bisha K. Ali, Sana Amanat et Trevor Waterson en sont les producteurs délégués.

Miss Marvel débutera le 8 juin prochain sur Disney+.

Miss Marvel – Bande-annonce VF

Miss Marvel – Bande-annonce VOST