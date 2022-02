La Chronique de Bridgerton saison 2 : Premier teaser et nouvelle affiche

Découvrez un premier teaser ainsi qu’une affiche pour la saison 2 de La Chronique de Bridgerton.

Netflix a dévoilé un premier teaser pour la saison 2 de La Chronique de Bridgerton, une saison qui verra Lord Anthony a la recherche d’une épouse. C’est là qu’entrent en jeu Kate (Simone Ashley de Sex Education) et sa sœur Edwina Sharma (Charithra Chandran d’Alex Rider), venues d’Inde.

Dans la deuxième saison de La Chronique des Bridgerton, créée par Chris Van Dusen pour Shondaland, Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), vicomte et aîné de sa fratrie, se met en quête d’une épouse des plus respectables. S’il est convaincu qu’il est de son devoir de préserver le nom des Bridgerton, ses efforts pour trouver une jeune fille correspondant à ses folles exigences semblent vains. Jusqu’à ce que Kate (Simone Ashley) et sa sœur cadette Edwina Sharma (Charithra Chandran) débarquent d’Inde.

Lorsqu’Anthony commence à faire la cour à Edwina, Kate comprend ses véritables intentions – il ne cherche nullement à se marier par amour – et décide de tout mettre en œuvre pour empêcher cette union. Mais les échanges à fleurets mouchetés entre Kate et Anthony ne font que les rapprocher l’un de l’autre, compliquant ainsi la situation pour tout le monde…

De l’autre côté de Grosvenor Square, les Featherington doivent accueillir leur nouvel héritier, tandis que Penelope (Nicola Coughlan) tente d’asseoir sa position dans la haute société, tout en dissimulant son secret le plus inavouable à ses proches.

La série réunit au casting Adjoa Andoh (Lady Danbury), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Shelley Conn (Mary Sharma), Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Phoebe Dynevor (Daphne Basset), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Calam Lynch (Theo Sharpe), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Rupert Young (Jack), et Julie Andrews qui prête sa voix à Lady Whistledown. La série est adaptée des romans de Julia Quinn.

La Chronique des Bridgerton revient le 25 mars sur Netflix.

La Chronique des Bridgerton saison 2 – Teaser VF

La Chronique des Bridgerton saison 2 – Teaser VOST