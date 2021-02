Batwoman saison 2 : La « Kryptonite » de Ryan refait surface (spoilers)

Le passé de Ryan refait surface dans l’épisode 4 de la saison 2 de Batwoman et pourrait lui être préjudiciable. Spoilers.<

Une figure du passé de Ryan a fait surface dans le dernier épisode en date de Batwoman et si on en croit son interprète, cette personne est sa « Kryptonite ». En effet, l’épisode 4 de Batwoman a introduit Angelique qui se trouve être l’ex de Ryan qu’elle connait depuis son enfance.

L’épisode 4 a exploré le trafic d’enfants et comment Gotham City met tout en œuvre chaque fois qu’un enfant blanc disparaît, mais ne fait pas la même chose pour les minorités. En fait, Ryan en a fait elle-même l’expérience quand elle était enfant parce qu’elle a été kidnappée par la Candy Lady (Linda Kash) et elle a presque été vendue à un gang à à peine 12 ans.

Cela s’est produit juste au moment où les gens faisaient du porte-à-porte à la recherche de Beth Kane (Alice). Hélas, aucun effort n’a été fait pour Ryan. Heureusement, Angelique, l’amie du foyer dans lequel vivait Ryan, a remarqué qu’elle avait disparue et l’a sauvée.

Un sujet délicat mais nécessaire

Dans le présent, un jeune garçon, Kevin, a disparu dans des circonstances similaires et cela réveille des vieux souvenirs à Ryan qui va tenter de retrouver le garçon. Elle est forcée de revisiter des souvenirs douloureux afin de retrouver la Candy Lady et l’arrêter pour de bon.

« Pour la Candy Lady, cet [épisode] a été difficile parce que c’est la vraie vie » , a confié Javicia Leslie à EW.« Des enfants sont kidnappés et trafiqués tout le temps, c’était dur. Je savais que nous explorerions ce monde, nous devions le faire parce que c’est le but: vous racontez ces histoires pour faire la lumière sur [ces questions], mais ensuite pour sauver [des vies] grâce à elles. »

Cet épisode a aussi révélé que Ryan et Alice avait un autre point en commun, elles ont toutes les deux étaient enlevées au même moment et cette expérience a eu des effets différents sur chacune : « Nous avons fait tout notre possible pour que les choses soient bien différentes, où Beth a été enlevée pour des raisons vraiment spécifiques et étranges et gardée dans une cellule pendant de très nombreuses années, [et] où Ryan a été en fait kidnappée, mais elle était préparée pour être envoyée dans la vie de gang, » explique la showrunner Caroline Dries.

Cela les rapproche encore plus : « Et donc pour nous, c’était en quelque sorte cet ordre du jour différent qui permettait à ces personnages d’avoir une sorte d’histoire parallèle ou d’événement majeur ou de moment marquant dans leur vie. »

Une ex toxique ?

Après avoir vaincu la Candy Lady (et accepté d’emménager avec Mary), Ryan a renoué avec Angélique (Bevin Bru), son ex-petite amie trafiquante de drogue pour qui elle est allée en prison. Mais ces retrouvailles – aussi romantiques soient-elles – ne peuvent rien dire de bon pour Ryan sur le long terme.

« Angélique est la kryptonite de Ryan », dit Leslie. (Chose ironique, Ryan souffre actuellement d’un empoisonnement à la kryptonite qui la fait physiquement souffrir). « Le public devrait-il s’inquiéter ? Oui, soyez inquiet. Priez pour elle parce que… Ryan a tellement d’amour et d’appréciation pour Angélique, et je pense qu’elle continuera à lui pardonner. Elle lui pardonnera toujours, et c’est juste une faiblesse qu’elle a. »

Avec Angélique, les scénaristes voulaient explorer comment le passé de Ryan pourrait compliquer ses fonctions de Batwoman. « Si Ryan n’allait pas être Batwoman et continuerait simplement à vivre sa vie en tant que Ryan Wilder, je pense qu’Angelique serait un drame pour elle et elles se battraient et les choses se détraqueraient. Mais cela n’affecterait pas Gotham, » dit Dries.

« Mais maintenant, elle porte le Batsuit et elle a tout un autre monde de responsabilités. Et avoir quelqu’un comme Angélique, qui est un peu louche et peut être un peu toxique, même si elle est amoureuse et qu’elle est une bonne personne, c’est un problème pour l’héroïne de la ville. »

Cela étant dit, « j’aime Angelique et Ryan ensemble, et je veux qu’elles soient heureuses, et je veux que Ryan soit heureuse », ajoute Dries.

La promo du prochain épisode montre qu’Angelique tentera de se racheter auprès de Ryan pour les 18 mois qu’elle a passé en prison.

Batwoman, c’est le dimanche sur la CW.

Batwoman saison 2 – Promo 2×05