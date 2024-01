Echo : Maya n’en pas fini avec le Caïd selon la scénariste

La scénariste Amy Radin a de l’espoir pour une seconde saison de la série Marvel Echo et dit que Maya n’en pas fini avec le Caïd.

Alors que la saison 1 de la série Marvel Echo a été dévoilée la semaine dernière, les fans se demande si Maya Lopez reviendra dans une saison 2. Pour le moment, il est trop tôt pour le dire, mais la co-scénariste en chef Amy Radin semble avoir espoir de continuer à explorer le personnage.

Dans une interview avec Screen Rant, Radin a abordé la possibilité d’une saison 2. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle aimerait explorer si la saison 2 recevait le feu vert de Marvel, la scénariste a partagé son enthousiasme quant à la possibilité d’explorer davantage la nouvelle dynamique entre Maya et Le Caïd, estimant que l’antihéros titulaire « n’en a pas fini avec lui ».

« Oh mince. J’ai l’impression que si nous avons la chance d’avoir une saison 2, je pense que je pourrais regarder la série Maya-Caïd toute la journée. Elle n’en a pas fini avec lui, et il n’en a pas fini avec elle, donc je pense qu’il y a là des possibilités de narration illimitée, dit-elle.

« J’ai l’impression que ce qui est intéressant à propos de ces deux personnages, c’est qu’ils se connaissent si bien. Et je pense que le pouvoir de Maya sur Fisk réside dans le fait qu’elle sait qu’il l’aime, et cela représente beaucoup de pouvoir, et elle le connaît probablement mieux que beaucoup de gens, et vice versa. Et donc, je pense que voir ces deux joueurs d’échecs émotionnels se manipuler pourrait être vraiment intéressant. »

A ce jour, très peu de séries Marvel ont eu droit à une saison 2. Seules Loki, What If… ? et I Am Groot ont eu ce privilège et la série à venir Daredevil Born Again a obtenu un ordre direct de deux saisons. On attend de voir si Echo aura une chance de continuer avec une saison 2.

Son record d’audience pour son lancement s’avère prometteur, mais si les chiffres ne se maintiennent pas dans les semaines à venir, cela pourrait ne pas suffire à justifier le renouvellement. Cependant, même sans suite directe, il y a encore beaucoup de place pour que l’anti-héroïne incarnée par Alaqua Cox grandisse au sein du MCU dans un autre projet. Elle a beaucoup de potentiel.

Echo est à voir sur Disney+.

Source : ScreenRant / Crédit ©Disney+