The Last of Us : Storm Reid de Euphoria dans un rôle crucial du DLC

L’actrice Storm Reid de la série Euphoria rejoint l’adaptation de The Last of Us pour HBO dans un rôle crucial du DLC.

Il semble que l’adaptation en série de The Last of Us par HBO ne se contentera pas d’adapter les événements des principaux jeux vidéo. Elle s’inspirera également des histoires supplémentaires publiées au fil des ans, comme le laisse entendre la dernière annonce de casting.

Storm Reid (Euphoria, Un raccourci dans le temps) a rejoint le casting du drame apocalyptique en tant que Riley, décrite comme une orpheline grandissant dans le Boston post-apocalyptique. Riley est un personnage tiré directement de Left Behind, qui était un DLC sorti en 2014 qui a élargi l’histoire du jeu primé de 2013 The Last of Us.

Basé sur le jeu vidéo acclamé par la critique, The Last of Us se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel (Pedro Pascal) est embauché pour faire sortir Ellie (Bella Ramsey) d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail devient bientôt un voyage brutal et déchirant, car ils doivent tous deux traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour survivre.

Au casting : Pedro Pascal (Joel), Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandridge (Marlene), Murray Bartlett (Frank), Con O’Neill (Bill), Ana Torv (Tess), Nico Parker (Sarah) et Bella Ramsey (Ellie). Jeffrey Pierce, la voix de Tommy dans les jeux, sera un rebelle nommé Perry.

À l’heure actuelle, The Last of Us n’a pas de date de sortie, mais la série devrait sortir vers la fin de l’année 2022.

Source : EW / Crédit ©PlayStation/DR