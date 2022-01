Legends of Tomorrow saison 7 : Matt Letscher reprend son rôle d’Eobard Thwane

Matt Letscher reprend son rôle d’Eobard Thwane alias Reverse Flash dans la saison 7 de Legends of Tomorrow.

Voila un retour dans l’Arrowverse qu’on n’attendait pas, mais qui est bienvenue. Matt Letscher reprendra son rôle de l’infâme Eaobard Thwane alias Reverse Flash, dans deux épisodes à venir de la série de voyage dans le temps de DC.

Après avoir joué pour la première fois Thawne dans The Flash, Letscher est apparu pour la dernière fois dans Legends of Tomorrow à la fin de la saison 2, clôturant une saison qui opposait les Légendes à la Legion of Doom, composée de Thawne, Damien Darhk (Neal McDonough) et Malcom Merlyn (John Barrowman).

Letscher revient en tant que Thawne dans l’épisode du mercredi 26 janvier de Legends, intitulé « The Fixed Point », dans lequel les héros titulaires se retrouvent dans un bar populaire auprès des voyageurs dans le temps.

La raison de l’implication de Thawne devient un peu plus claire dans le synopsis de l’épisode suivant, diffusé le 2 février et intitulé « Rage Against the Machines », dans lequel les Légendes – avec l’aide dudit speedster – brisent un point fixe et créent ainsi une aberration qui attirera l’Evil Waverider. Les légendes à leur tour sont choquées de réaliser qui les chasse, après quoi Sara tente une négociation… qui ne se déroule pas comme prévu.

Le rôle de Letscher dans l’Arrowverse est assez compliqué. Le véritable Eobard Thawne a le visage de Letscher, mais avant le début des événements de The Flash – le sinistre speedster a tué Harrison Wells (joué par Tom Cavanagh) et a volé le visage du scientifique à l’aide d’un transmogrificateur.

Une fois que la version de Reverse-Flash qui a volé l’identité de Wells a été effacée de la chronologie dans The Flash, toutes les futures itérations aurait dû ressembler à Letscher. Mais lorsque le méchant a refait surface lors de l’événement crossover « Crisis on Earth-X », la version de Thawne dans The Flash continue de ressembler à Cavanagh, même s’il n’y a plus de raison. Cependant, avec les disponibilités des acteurs, la raison de l’apparence de Thwane est plus une question de logistique que de logique.

Legends of Tomorrow, c’est le mercredi sur la CW.

Source : TVLine / Crédit ©CW