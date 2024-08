The Last of Us saison 2 : Kaitlyn Dever ultra protégée sur le tournage à cause des haters

Selon Isabela Merced, Kaitlyn Dever a eu besoin d’une sécurité supplémentaire sur le tournage de The Last of Us.

Le rôle de Kaitlyn Dever dans la deuxième saison à venir de The Last of Us de HBO fait apparemment déjà quelques vagues alors que la saison n’a pas encore été diffusée.

Isabela Merced, qui est nouvelle dans la saison 2 et incarne Dina, a affirmé que Dever a eu besoin de sécurité sur le tournage de la série dramatique basée sur le jeu vidéo à cause de personnes qui « détestent véritablement » son personnage Abby Anderson, une soldate qui se retrouve en désaccord avec Ellie (jouée par Bella Ramsey).

« Il y a tellement de gens étranges dans ce monde parce qu’il y a des gens qui détestent vraiment Abby, qui n’est pas une vraie personne », a déclaré Merced dans le podcast Happy Sad Confused. « Kaitlyn devait être extrêmement protégée par la sécurité durant le tournage. »

Abby n’est pas seulement détestée par ce qu’elle est une antagoniste d’Ellie et Joel (Pedro Pascal). Certains soi-disant fans des jeux vidéo ont également exprimé leur haine envers le personnage à cause de son apparence et des fausses spéculations selon lesquelles elle est transgenre. D’autres se sont plaints du fait que Dever n’était pas assez musclée pour jouer ce rôle.

« Ce que je comprends pas, c’est que le showrunner et le créateur du jeu vidéo travaillent ensemble pour faire ça, donc si vous aimez ce que le gars a fait et qu’il en fait davantage, pourquoi vous êtes en colère ? Je suis trop opiniâtre pour être sur Twitter. Je vois ce genre de choses sur Twitter, et ça me donne envie de les insulter façon Cardi B. »

Merced, qui incarne la partenaire d’Ellie et co-conspiratrice Dina dans la saison 2, a ensuite défendu Dever, dont la mère est décédée d’un cancer du sein en février.

« Kaitlyn est une personne tellement cool qui ne se laisse pas perturber par les choses », a-t-elle déclaré. « Elle avait vraiment la tête au bon endroit et elle traverse également beaucoup de choses personnellement en ce moment. C’est dévastateur à voir, mais donnez-lui aussi ce foutu Emmy, honnêtement. Je suis tellement excitée que les gens voient à quel point Bella et Kaitlyn sont incroyables dedans. »

Outre Dever et Merced, les nouveaux venus de la saison 2 incluent également Catherine O’Hara, Jeffrey Wright, Danny Ramirez, Tati Gabrielle, Young Mazino, Ariela Barer et Spencer Lord.

La saison 2 de The Last of Us devrait être diffusée sur Max en 2025.

Source : Happy Sad Confused / Crédit ©DR/Sony