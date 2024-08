The Acolyte : Pas de saison 2 pour la série Star Wars

Disney+ annule la série Star Wars The Acolyte après seulement une saison.

The Acolyte n’aura pas de suite. La série Star Wars ne reviendra pas pour une deuxième saison sur Disney+.

La première saison de la série, composée de huit épisodes, est sortie entre juin et juillet sur Disney+. Elle mettait en vedette Amandla Stenberg dans le rôle des jumelles Osha et Mae, aux côtés de Lee Jung-jae dans le rôle de Sol, un maître Jedi. Manny Jacinto, Charlie Barnett, Dafne Keen et Carrie Anne Moss sont également apparus.

Se déroulant dans les derniers jours de l’ère de la Haute République, la série se concentrait sur « une enquête sur une vague de crimes choquants » qui opposait « un maître Jedi respecté à un dangereux guerrier de son passé ». Les événements de la série ont eu lieu avant les films à succès Skywalker.

En juillet dernier, la créatrice Leslye Headland a confié à EW qu’elle n’avait pas encore eu de nouvelles pour une saison 2, mais qu’elle avait plein d’idées pour la suite et était confiante. Cependant, elle voulait faire une pause pour mieux revenir.

« Vous devez faire une pause », a déclaré Headland. « Surtout après quelque chose comme ça. Je ne sais même pas depuis combien d’années mon cerveau a fonctionné, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Acolyte, Acolyte, Acolyte – juste constamment à résoudre des problèmes, à y penser constamment. »

Elle ajoutait : « C’est très bizarre d’être maintenant dans un endroit où je n’ai pas besoin de faire ça. Je dis toujours aux scénaristes en herbe : « La chose la plus importante que vous puissiez faire est de vous asseoir et de ne rien faire, car à la seconde où vous commencez à fabriquer une histoire, vous allez être stressé et l’histoire ne peut pas commencer de cette façon.’ »

Elle n’aura plus à y penser puisqu’il n’y aura pas de saison 2 pour sa série. Les fans ne sauront finalement pas ce qu’il en est de Yoda qui apparait furtivement dans le final.

Selon Deadline, les deux premiers épisodes de The Acolyte, sortis le 4 juin, ont attiré 4,8 millions de vues dès le premier jour, ce qui en fait la plus grande première de série sur le streamer cette année. Mais les vues sont retombées dès le prochain épisode, et bien que les critiques aiment la série, les retours du public n’ont pas été très positifs.

Source : EW, Deadline / Crédit ©DR