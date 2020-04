Better Call Saul saison 5 : Kim sauve Jimmy et promo du final (spoilers)

Dans un acte de bravoure, Kim sauve Jimmy dans Better Call Saul. Découvrez la promo du final de la saison 5. Spoilers.

Après un épisode intense qui a vu Lalo confronter Kim et Jimmy dans leur appartement le final de la saison 5 s’annonce aussi très intense. Dans l’épisode 9, Jimmy/Saul a réussi a ramené l’argent à bon port pour payer la caution de 7 millions de dollars de Lalo mais Jimmy reste traumatisé de l’expérience. Il a failli mourir et il cache la vérité à Kim.

Même si elle sait qu’il lui ment, Kim reste aux côtés de Jimmy, elle est contente qu’il soit vivant et elle décide de prendre un jour de congé pour rester avec lui. Evidemment, après un coup de fil, Jimmy décide d’aller travailler et elle fait de même. A la fin de la journée, Lalo décide de leur rendre une visite qui fait froid dans le dos.

Lalo a découvert que Saul lui a menti sur la transaction dans le dessert et on assiste aux 10 minutes les plus intenses de la saison. Il torture moralement Saul en lui demandant de raconter l’histoire sans arrêt puis Kim intervient et prend la défense de son mari devant Lalo. Elle lui dit un truc du genre : « Cessez vos conneries et arrêtez de torturer la seule personne qui a traversé l’enfer pour vous tirer d’affaire. » Et dans ce moment incroyable de courage, elle sauve Jimmy d’une mort quasi certaine.

Ce qui faut noter, c’est qu’avant que Lalo ne débarque chez eux, Kim a annoncé à Jimmy qu’elle a démissionné et ce dernier lui a dit qu’elle a fait le mauvais choix. Il ne la soutient pas dans ses choix alors qu’elle le soutient toujours. Kim est encore une fois la star de l’épisode, elle est fascinante et plus la série avance, plus on a peur pour sa survie. Et cette peur est légitime parce que Rhea Seahorn, son interprète a déclaré à EW : « La peur et l’inquiétude que les gens ont pour Kim – et ce qui lui arrive – sont méritées. »

La semaine prochaine, ce sera déjà la fin de la saison. Comme le dit le titre, « Something Unforgivable », quelque chose d’impardonnable va certainement se produire. Kim va-t-elle quitter Jimmy après qu’il ait fait quelque chose d’impardonnable ? Va-t-elle mourir à cause du cartel ? Est-ce que Nacho, qui est sur la route pour le Mexique avec Lalo, va perdre la vie ?

La promo est pleine de suspens et promet un final de choc.

Better Call Saul, c’est le mardi sur Netflix.

Better Call Saul saison 5 – Promo final