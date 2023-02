Pingouin : La série spin-off de The Batman ajoute 4 nouveaux acteurs

Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell et Rhenzy Feliz rejoignent la série spin-off de The Batman centrée sur Pingouin.

Michael Kelly (Jack Ryan), Shohreh Aghdashloo (The Expanse), Deirdre O’Connell (Daredevil) et Rhenzy Feliz (Runaways) ont été castés dans la série spin-off de The Batman, centrée sur Pingouin. Ils rejoignent Colin Farrell qui tient le rôle principal de Pingouin / Oswald Cobblepot et Christine Milioti qui joue Sofia Falcone.

Bien que l’on ne sache pas qui Kelly, Aghdashloo et O’Connell jouent dans la série, selon Deadline, Feliz jouerait un rôle principal et jouerait un adolescent avec lequel Pingouin se lie d’amitié et fait de lui son chauffeur.

« Nous sommes ravis d’offrir au public une nouvelle version de ce personnage emblématique de DC qu’ils n’ont jamais vu auparavant », a déclaré Sarah Aubrey, responsable du contenu original, HBO Max, dans un communiqué lors de l’annonce de la série. « C’est incroyable de travailler avec Matt [Reeves], Dylan [Clark] et Lauren [LeFranc, la showrunner] pour continuer cette histoire et de voir Colin faire passer sa performance déjà exceptionnelle dans ‘The Batman’ au niveau supérieur. »

« Colin a explosé à l’écran en tant que Pingouin dans The Batman et avoir la chance d’explorer en profondeur la vie intérieure de ce personnage sur HBO Max est une joie absolue », a fait confié le réalisateur de Batman, Matt Reeves. « Dylan et moi sommes ravis de travailler avec Lauren pour continuer l’histoire d’Oz alors qu’il s’empare violemment du pouvoir à Gotham. »

Pour le moment, la série, qui n’a pas encore de date de sortie, sera composée de huit épisodes. Tout ce qu’on sait, c’est que la série se déroulera juste après les événements du film The Batman.

Source : Deadline / Crédit ©DR