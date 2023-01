Malcolm : Des discussions ont eu lieu à propos d’un film selon Bryan Cranston

Bryan Cranston confirme que des discussions ont eu lieu à propos d’un film réunion de la série Malcolm.

Depuis plusieurs années, il est question d’une réunion de famille pour les personnages de la série Malcolm. Si pour le moment rien n’est concret, il semble que de vraies discussions ont lieu et qu’un film pourrait bien voir le jour.

Bryan Cranston, qui a joué le rôle de l’affable patriarche de la famille, Hal, dans la sitcom bien-aimée du début des années 2000, a déclaré à E! News que des discussions sur une réunion de son casting avaient eu lieu.

« Il y a eu des discussions sur la possibilité de faire, par exemple, un film de retrouvailles de Malcolm », a déclaré Cranston. « Nous avions une si bonne famille et je serais certainement ouvert à cela s’il y avait une bonne idée qui se présentait – comme, ‘Oh, ce serait fantastique d’explorer ce qui est arrivé à cette famille 20 ans plus tard.’ Je n’arrive pas à croire que ce soit déjà autant d’années, mais ce serait amusant à faire. »

La série primée aux Emmy Awards, qui a duré sept saisons de 2000 à 2006 sur la Fox (et sur M6 en France), mettait en vedette Cranston et Jane Kaczmarek en tant que parents de cinq garçons difficiles : Francis (Christopher Masterson), Reese (Justin Berfield), Malcolm (Frankie Muniz), Dewey (Erik Per Sullivan) et Jamie (James et Lukas Rodriguez).

En tant que star titulaire, Muniz brisait souvent le quatrième mur pour exprimer au public ses malheurs d’adolescent concernant sa famille, ses amis et ses études en tant que petit génie.

En octobre, le créateur de la série Linwood Boomer a confirmé à EW que l’idée d’une réunion était toujours d’actualité. « Nous en parlons », a déclaré Boomer. « Nous pensons tous que ce serait amusant si nous avions la bonne idée. Honnêtement, cela irait beaucoup plus vite si tout le monde n’était pas si ennuyeux. »

Frankie Muniz, qui est récemment devenu pilote de voiture de course, a précédemment confié que lui et Cranston étaient « vraiment dans l’idée » d’un revival potentiel lors d’une interview. Il a noté que Cranston était « en quelque sorte en train d’écrire le script et de tout faire rouler », ajoutant : « Donc, il pourrait y avoir quelque chose. »

On attend de voir si cette réunion de Malcolm aura lieu et surtout si tout le monde sera de retour puisque Erik Per Sullivan et Justin Berfield ont arrêté de jouer la comédie depuis plus de 10 ans.

Source : E! et EW / Crédit ©Fox