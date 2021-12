Doctor Who : Omari Douglas répond à la rumeur sur son casting; Mandip Gill tease l’épisode du 1er de l’an

Omari Douglas et Russell T. Davies répondent aux rumeurs de casting et Mandip Gill tease l’épisode spécial du Jour de l’an de Doctor Who.

Jodie Whittaker va bientôt laisser sa place de Docteur à un autre acteur ou une autre actrice. Pour le moment, la personne qui la remplacera n’a pas encore été annoncée par la BBC, cependant, cela n’empêche pas les rumeurs. Parmi les noms qui circulent, on compte Omari Douglas, jeune acteur de 27 ans, vu notamment dans la mini-série It’s a Sin de Russell T. Davies.

Interrogé sur la spéculation, l’acteur a déclaré à inews : « C’est une nouvelle pour moi ! C’est très flatteur d’y penser, surtout avec le retour de Russell en tant que showrunner. »

Davies, qui a relancé la série en 2005, reviendra dans l’univers de Doctor Who en tant que showrunner en 2023, après le départ de Chris Chibnall.

Interrogé sur les rumeurs à propos de Douglas, Davies n’a rien confirmé ni nié, mais a déclaré à propos de l’acteur : « Il a tout ce dont vous avez besoin chez un acteur principal, il est intrépide et sans limites. Et reste très amusant, même lorsque le sujet est difficile. »

Douglas n’est pas le premier acteur de It’s a Sin à être pressenti pour le rôle du 14e Docteur. Olly Alexander était également un grand favori pour le rôle, mais s’est exclu de la course et est allé jusqu’à dire qu’il « soutient définitivement » sa co-star Douglas.

Un spécial déroutant

En attendant de savoir qui succèdera à Jodie Whittaker, il reste encore trois épisodes spéciaux avec elle dans le rôle du Docteur et le premier spécial sera diffusé le 1er janvier. Pour le moment, il n’y a pas beaucoup de détails sur ce spécial mais on sait que Aisling Bea (This Way Up, Living With Yourself) et Adhani Salmon seront présents dans l’épisode où les héros seront coincés dans une boucle temporelle et enfermés dans un hangar avec des Daleks.

S’adressant à Doctor Who Magazine, Mandip Gill, qui joue Yaz, a expliqué que l’épisode sera un peu confus par moment : « Nous avons beaucoup couru, et cela devenait parfois assez déroutant. Être pris au piège dans une boucle temporelle, répétant les mêmes scènes à mesure que minuit se rapprochait de plus en plus. »

Chaque fois qu’ils tournaient une scène, c’était pour une version différente du temps car la boucle ne cessait de se réinitialiser, et Gill demandait constamment à la réalisatrice Annetta Laufer « quelle version est-ce encore ? ». Mais la réalisatrice ne perdait pas le fil et savait exactement quelle version c’était.

Elle a ajouté : « J’ai hâte de le voir. Quand vous lisez sur papier, il est difficile d’imaginer à quoi cela va ressembler. Mais c’était très amusant de filmer. C’était génial d’avoir Aisling Bea avec nous. Elle est tellement drôle. Tellement drôle. Nous avons passé un si bon moment. De plus, nous pouvons à nouveau combattre les Daleks ! »

Doctor Who revient le 1er janvier sur la BBC avec l’épisode Eve of the Daleks.

Doctor Who – Eve of the Daleks