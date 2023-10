Orphan Black Echoes : Krysten Ritter se dévoile dans le premier trailer du spin-off

Krysten Ritter se dévoile dans le premier trailer de Orphan Black Echoes, spin-off de la série Orphan Black.

Le Clone Club ouvre à nouveau ses portes. AMC a dévoilé la première bande-annonce d’Orphan Black Echoes, la série dérivée mettant en vedette Krysten Ritter dans le rôle d’une héroïne improbable qui découvre un sombre secret sur sa véritable identité. Cela semble familier, n’est-ce pas ?

Semblable à la série phare, le spin-off suit un groupe de femmes alors qu’elles se frayent un chemin dans la vie de chacune pour percer lentement le mystère de leur identité. Mais cette fois, le thriller de science-fiction de 10 épisodes se déroule dans un futur proche.

Ritter, connue pour son travail dans Veronica Mars, Breaking Bad, Don’t Trust the B—- in Apartment 23, et Jessica Jones de Marvel incarne Lucy, « une femme avec une histoire d’origine inimaginable, essayant de trouver sa place dans le monde. » La bande-annonce la voit se réveiller avec les questions d’une scientifique, aucun souvenir de son identité et des éclairs d’un passé sanglant.

« Qu’est-ce qui ne va pas chez moi ? » demande Lucy. « Pourquoi est-ce que je ne sais pas qui je suis ? » Mais la réponse de la scientifique soulève encore plus de questions : « Vous avez suivi une procédure ».

Basé sur le plan final de Ritter émergeant d’une cuve pleine de liquide visqueux – et compte tenu de tout ce que nous savons sur ce monde rempli de clones – Lucy pourrait n’être que le début du rôle de Ritter dans la série. Il y a de fortes chances qu’elle adopte d’autres personnages en cours de route.

Durant les cinq saisons de la série originale Orphan Black contenant 50 épisodes, Tatiana Maslany a joué 17 personnages de clones différents. Ce rôle important lui a valu trois nominations d’actrice principale aux Emmy Awards et une victoire.

Le spin-off met également en vedette Rya Kihlstedt dans le rôle d’une neuroscientifique coriace à la recherche d’une percée dans ses recherches ; Avan Jogia, en tant que petit ami de Lucy ; James Hiroyuki Liao dans le rôle de Darros, un puissant milliardaire au passé trouble ; Reed Diamond en tant que responsable de la sécurité d’entreprise de Darros ; Keeley Hawes en tant que scientifique sensible ; et Amanda Fix en tant qu’adolescente essayant de se retrouver.

Anna Fishko (The Society, Fear the Walking Dead) est la créatrice, scénariste, showrunner et productrice exécutive d’Orphan Black Echoes, aux côtés de John Fawcett, le co-créateur de la série originale.

Orphan Black Echoes fera ses débuts sur AMC, AMC+ et BBC America en 2024. La série n’a pas encore de diffuseur français.

Orphan Black : Echoes – Trailer