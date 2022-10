She-Hulk Avocate : Qui apparait dans le final ? Plus meta, tu meurs ! (Spoilers)

Découvrez qui apparait dans le final de la saison 1 de She-Hulk Avocate qui offre quelques surprises aux fans de Marvel. Spoilers.

La première saison de She-Hulk Avocate s’est terminée ce jeudi, mais pas avant de bouleverser complètement l’univers cinématographique Marvel dans le processus. La série n’est pas étrangère à une approche plutôt irrévérencieuse et surprenante qui peut en déstabiliser certains. Mais dans la tradition de Jennifer Walters / She-Hulk (Tatiana Maslany), le personnage a toujours briser le quatrième mur et dans ce final, elle l’explose complètement. En effet, le final a pris cette approche dans une nouvelle direction folle, tout en introduisant un caméo (parmi d’autres) auquel les fans de Marvel ne s’attendaient pas.

Au milieu de l’épisode, alors que le combat entre Jen et l’Intelligencia (créée par Todd Phelps qui était derrière tout ça) devient de plus en plus absurde et rempli de caméos (Titania, l’Abomination, Hulk), Jen exprime ouvertement sa frustration face à la façon dont les différentes histoires de la saison arrivent tous à un point critique.

Utilisant sa capacité à briser le quatrième mur, Jen sort littéralement de l’icône de sa série sur le menu de l’interface Disney+ et entre dans un documentaire Marvel Studios Rassemblement, qui l’emmène dans notre « monde réel ». Après avoir affronté la salle des scénaristes de She-Hulk Avocate alors qu’elle se trouvait dans les studios de Marvel, elle est dirigée vers Kevin – la figure mystérieuse qui est censée être à l’origine des décisions du MCU.

Kevin, le Cerveau des opérations

Après un combat de couloir, Jen parvient à atteindre Kevin, ou, plus précisément, K.E.V.I.N., un robot avec une coque extérieure en forme de casquette de baseball. K.E.V.I.N. – dont le nom signifie « Knowledge Enhanced Visual Interconnectivity Nexus » en anglais (ou « Kit Expert en Variables d’Interconnexions Neuronales en VF) – est l’architecte derrière l’univers cinématographique Marvel et il s’offusque d’abord à l’idée que Jen veuille changer la fin de son histoire.

Après un débat intéressant entre les deux dans lequel Jen souligne certaines des plaintes courantes concernant le MCU sur la prévisibilité de ses fins, le manque de scènes de sexe, ou encore les conflits paternels parmi ses personnages masculins, K.E.V.I.N. accepte finalement de laisser Jen réécrire l’histoire selon ses conditions. Elle retourne ensuite au MCU et gère le conflit selon ses propres conditions, en tant qu’avocate, parce qu’après tout, She-Hulk est une série juridique.

Evidemment, pour ceux qui s’y connaissent un minimum dans le MCU, le nom de Kevin leur a probablement immédiatement fait penser au président de Marvel Studios, Kevin Feige. K.E.V.I.N. est clairement censé être un clin d’oeil à Feige lui-même car il est connu pour porter des casquettes de baseball en public et on sait qu’il a un point de vue incroyablement avisé sur la connectivité des différentes propriétés MCU. C’est à ce jour le plus grand caméo méta jamais vu dans le MCU.

La surprise de Bruce

Pour finir, une fois que Jen a géré son problème, Daredevil fait son retour après la bataille mais il est invité à manger (en tant que Matt) dans la famille de Jen. C’est là que Bruce revient et présente un nouveau membre de la famille : son fils Skaar (Wil Deusner) ! Et oui, Bruce à un fils adolescent qui est aussi un Hulk et qui apparemment était sur la planète Sakaar ou il a été conçu dans les comics.

Clairement, c’est un teasing pour un prochain film, on attend d’en savoir plus sur cette histoire. Puis à la toute fin, dans une scène post-générique, Emil, qui est retourné en prison pour avoir enfreint les règles de sa liberté conditionnelle, reçoit la visite de Wong qui le sort de sa cage. Le reverra-t-on ailleurs ?

She-Hulk Avocate est clairement une série qui sort des sentiers battus du MCU, elle est différente des autres et s’amuse des tropes et autres conventions de Marvel. C’est une comédie qui n’a pas d’autre but que de divertir le public et de se moquer gentiment du genre. On comprend que certains n’aiment pas la série, mais en réalité, elle n’est pas faite pour plaire à tout le monde. Elle a énormément de recule sur elle-même, ne se prend pas au sérieux et le public ne devrait pas non plus la prendre trop au sérieux. Evidemment, elle est chaotique, mais c’est voulu. She-Hulk est une série qui montre l’absurdité d’être un être super-puissant quand on veut avoir une vie normale.

Dans son ensemble, la série était amusante à regarder et elle est pleine d’ester eggs pour ceux qui aiment ce genre de choses et références.

La saison 1 de She-Hulk Avocate est disponible sur Disney+.

Crédit ©Disney+