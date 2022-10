House of the Dragon : Paddy Considine révèle le tournant décisif pour Viserys (Spoilers)

L’acteur Paddy Considine révèle ce qui pense être le point tournant décisif pour Viserys dans House of the Dragon. Spoilers.

Dans le huitième épisode de House of the Dragon, Viserys Targaryen incarné par Paddy Considine, a finalement succombé à sa maladie et est décédé d’une mort lente. Dans le même temps, alors que le roi des sept royaumes mourrait, un fossé s’est creusé au sein de sa famille.

Au début de la saison, il a été révélé que Viserys souffrait d’une maladie de la peau qui s’est révélée plus tard être la lèpre. Tout au long de la saison qui a connu des sauts dans le temps, la santé de Viserys a décliné puis la maladie lui a finalement coûté la vie dans le dernier épisode.

Paddy Considine a une interprétation plus allégorique de la maladie de Viserys et de son expansion constante sur son corps au fil des ans. Dans une interview avec le New York Times, Considine a déclaré que la mort de Viserys avait commencé juste après le décès de sa première femme.

Dans la série, Viserys donne la permission de faire une intervention chirurgicale sur la reine Aemma pour sauver son fils. Cependant, son obsession pour un véritable héritier prend la vie de sa femme et de son fils nouveau-né. Et Considine croit que la maladie exprime la culpabilité que Viserys éprouve à cause de cet événement tragique, auquel il succombe lentement.

« Dès les funérailles de sa femme, je pense que Viserys commence à mourir. C’est une mort lente. » confie l’acteur. « Nulle part dans l’histoire, Viserys ne demande aux mestres de le guérir, d’empêcher cette chose de le dévorer vivant. Je pense qu’il l’accepte comme faisant partie de la culpabilité de la décision qu’il a prise de soumettre sa femme à une procédure terrible et horrible. C’est comme les gens qui s’abandonnent à la maladie. Quand ils proposent des suggestions pour le guérir, il ne s’en soucie pas. Il la laisse le consommer. Il se rend. C’était mon [interprétation] pour lui, de toute façon. »

House of the Dragon, c’est le lundi sur OCS en France.

Source : NYT / Crédit ©HBO